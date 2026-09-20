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Израелската армия залови заподозрения за убийството на заселник на Западния бряг

Акцията на израелските сили идва след призив на Бенямин Нетаняху и на фона на втори осуетен опит за нападение в района

20 септември 2026, 16:35
Израелската армия залови заподозрения за убийството на заселник на Западния бряг
Източник: БТА

И зраелската армия днес заяви, че е арестувала предполагаемия извършител на атака на Западния бряг, при която по-рано беше убит израелец, предаде Франс прес. 

“Войниците задържаха терориста, който избяга в болница, близо до мястото на атаката”, заяви армията в изявление и добави, че нападателят преди това е бил ранен, след като войник е открил стрелба на мястото на нападението.

Предполагаемият стрелец е палестинец и е открил стрелбата от мотоциклет срещу еврейския заселник, който е бил в автомобил край селището Неве Цуф, близо до Рамала, съобщи полицията.

Медицинските екипи, които са пристигнали на мястото, само констатираха смъртта на мъжа, като посочиха, че той е получил смъртоносни огнестрелни рани.

Няколко часа по-късно предполагаемият нападател бе открит в болница в Рамала и задържан.

По-рано днес израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили издирват “терориста”, убил израелец на Западния бряг.

Малко след стрелбата израелската армия заяви, че силите ѝ са “елиминирали“ палестински шофьор, който се е опитал да извърши нападение срещу войници близо до селището Ганим, по-на север в Западния бряг. Няма пострадали войници, уточниха от полицията.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
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