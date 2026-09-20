Жесток побой над жена в Монтанско: Задържаха 64-годишен мъж за домашно насилие

64-годишен мъж от село Бели брег, община Бойчиновци, е задържан за домашно насилие, след като нанесъл побой на 64-годишната жена, с която живее на семейни начала.

Сигналът е получен в 00:39 ч. тази нощ. Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът е нанесъл удари по главата на жената.

Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

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56 досъдебни производства за година

От ОДМВР - Монтана съобщиха за БТА, че през миналата година в региона са образувани 56 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие.

Най-много са случаите на нанесени телесни повреди - 30. Други 15 производства са за закани.

Останалите са свързани с неизпълнение на заповеди за защита и повторно неизпълнение на заповед за защита. Има и един случай на насилствено лишаване от свобода.

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Три случая само за седмица

Само през тази седмица в региона са регистрирани три случая на домашно насилие с нанесени телесни повреди, по които има задържани.

Сред тях е и случаят в Лом, при който полицията издирваше мъж, обвинен, че е пребил баща си, след което е избягал.