Mечки нападнаха палатка с туристи край София

Д ве мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над софийското село Локорско, съобщиха местните власти.

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Инцидентът е станал през нощта, на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначални данни мечките са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си, и са я атакували.

Няма данни хората да са получили тежки наранявания. Обстоятелствата около случая се изясняват.

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Предупреждение към туристите

Кметът на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района да бъдат особено внимателни.

Препоръката е насочена най-вече към хората, които планират разходки, туристически преходи или нощувки на открито в тази част на Стара планина.

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При престой в райони, обитавани от мечки, специалистите препоръчват храната и отпадъците да не се оставят в близост до палатките. Миризмата може да привлече диви животни.

При среща с мечка не трябва да се правят резки движения или да се предприема бягство. Ако е възможно, човек трябва спокойно да се отдалечи от животното, без да го провокира.