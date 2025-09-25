България

Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки

На видеото се вижда, че километражът на Емрах е замъглен, а той заяви, че колата му сама задейства тази функция

Обновена преди 58 минути / 25 септември 2025, 12:43
П опфолк певците Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки и са глобени с по 3000 лв. заради гонка в София. По-рано днес двамата бяха извикани в СДВР. Константин качи видео от надбягването им в социалните мрежи, предаде NOVA.

На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Клипът е сниман именно от неговата кола. Двамата получиха критики за гонката.

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението", каза Емрах.

Заради клипа двамата са извикани в СДВР. След разпита си синът на Тони Стораро заяви, че видеото е снимано с цел забавление.

"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява. Сега пишем в СДВР какво точно се е случило. Органите ще решат дали да ще ни глобят, но ние сме карали с около 80-90 км/ч", каза той.

Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Той обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Емрах коментира, че не открива нищо лошо в това да се снима, както и че много хора му завиждат именно заради автомобилите.

 

Източник: NOVA    
Емрах Стораро Константин Улични гонки Рисково шофиране СДВР Полиция София BMW Порше Видеоклип
