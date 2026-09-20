Военна закана от Техеран: Всеки, който помогне на САЩ, ще стане мишена

И ран е получил информация, че САЩ, с подкрепата на някои страни от региона, се готвят да възобновят действията си срещу Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикувано днес изявление на централното командване на Ислямската република.

Иранските военни заявиха, че всяка атака от страна на САЩ ще предизвика постоянни удари срещу американски бази и интереси в Близкия изток, се посочва в съобщението, като се предупреждава, че страните в региона, подкрепящи агресията на САЩ срещу Иран, ще бъдат считани за страни в конфликта.