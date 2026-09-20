Свят

14 дни затвор за фен на „Цървена звезда“, възхвалявал Ратко Младич

49-годишният сърбин ще излежи наказанието си в Хърватия

Василена Василева Василена Василева

20 септември 2026, 14:53
14 дни затвор за фен на „Цървена звезда“, възхвалявал Ратко Младич
Източник: iStock photos/Getty images

49-годишен сръбски гражданин ще прекара 14 дни в затвор в Хърватия заради публикации в социалните мрежи, възхваляващи осъдения за военни престъпления Ратко Младич, както и заради съдържание, определено като обидно към Хърватия и нейните граждани. 

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До разкриването на публикациите се стигнало след друг инцидент в крайбрежния град Макарска. Два дни по-рано сърбинът бил блъснат в морето от 43-годишен мъж след спор за фланелка на белградския футболен клуб „Цървена звезда“. Според информацията нападателят поискал от него да свали екипа, но той отказал.

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При последвалата полицейска проверка на случая служителите на реда прегледали профила на 49-годишния мъж в социалните мрежи. Там били открити публикации в подкрепа на Младич, както и съдържание, насочено срещу Хърватия и хърватските граждани. Впоследствие съдът му наложил наказание от 14 дни лишаване от свобода.

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43-годишният мъж, който го блъснал във водата, е получил предупреждение за нарушаване на обществения ред и е бил освободен.

Бившият командир на армията на босненските сърби Ратко Младич почина на 27 август в затвора в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

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Погребението му в Белград привлече хиляди негови привърженици. Мащабът на церемонията и присъствието на официални представители предизвикаха критики от Европейския съюз, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди за възможни последици за европейския път на Сърбия.

Редактор: Василена Василева
Източник: Петър Къдрев, БТА    
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