Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием

Е динственото голямо нещо, което обединява хората, е че всички ще умрем, и най-вероятно ще изпитаме и смъртта на някого, когото обичаме.

И все пак, въпреки това общо бъдеще, за смъртта може да бъде трудно да се говори, защото това не е преживяване, от което някой може да се върне и да разкаже как е минало. Когато вие или ваш близък започнете да се приближавате към смъртта, екзистенциалният залог може да премине от теоретичен в личен, усещайки се понякога като емоционално, физически и духовно тежък процес.

Ето защо може да бъде от полза да чуем прозренията на хората, които виждат смъртта през цялото време, разбирането ѝ днес може да ни помогне да преработим по-добре скръбта по другите и да се чувстваме по-спокойни, мислейки за собствената си кончина.

Разговарях с лекари, медицински сестри и социални работници в областта на палиативните грижи и хосписите. Разговорите ми с тях ме утешиха, изненадаха ме и предизвикаха собствените ми предположения за смъртта. Може би ще го направят и за вас, пише Моника Торес за The Huffington Post.

Ето кои са едни от най-големите заблуди относно смъртта и каква е действителността:

Физическият процес на умиране не изглежда така, както по филмите

Това беше повтаряща се тема сред експертите, с които говорих. Поп културата може да ви кара да мислите, че смъртта настъпва тихо и бързо, със затворени очи и скръстени ръце, но умирането от естествена смърт в реалния живот често изглежда различно.

„Собственият ми баща каза на медицинската сестра: „Готов съм да приключа“, и почина минути по-късно. Но този тип смърт е много необичайна“, казва Пени Смит, мениджър по качеството в хоспис и регистрирана медицинска сестра в щата Вашингтон.

В десетилетната си кариера Смит казва, че е срещала само няколко случая, в които хората са умирали толкова бързо. „Обикновено това е процес, при който те преминават в състояние без реакция и с тялото им се случват всякакви неща. Цветът им се променя, дишането им се променя и накрая си отиват“, казва тя.

Смит започва да публикува видеоклипове в TikTok за работата си в хоспис по време на изолацията от COVID-19 през 2020 г. и оттогава е събрала около 640 000 последователи в платформата. Тя използва скечове и звукови ефекти, за да обучава хората какво е да си в стаята с някой, който умира - от виденията на смъртното легло до звуците, които издават умиращите.

Чести реакции на нейните видеа са коментари на облекчение, приемане и съчувствие при вида на някой, който описва преживяване, подобно на начина, по който са починали техните собствени близки.

„Аз, като хосписна сестра, съм била с толкова много семейства, които бяха наистина обезпокоени от това, което виждаха, или бяха уплашени. И аз им казвах: „Това е нормално. Виждаме го през цялото време“. Облекчението е осезаемо“, казва Смит.

В един клип Смит обяснява, че когато тялото на човек „изключва“, е нормално той да не иска вода. Един от най-популярните коментари под видеото гласи: „Благодаря ви за това. Майка ми спря да пие, когато знаехме, че ще си отиде, и все още се чувствах така, сякаш трябваше да се опитам да я накарам да пие повече вода“.

Сред всички физически процеси на умиране, Смит казва, че най-голямото недоразумение, което вижда, е когато членовете на семейството се притесняват, че техните близки умират от глад, защото са спрели да искат да ядат.

„Това са хора, които вече умират. Те нямат нужда от храна. И когато семейството започне да се опитва да ги насилва или да ги кара да ядат с думите: „Айде де, хапни поне една хапка, за да хапнеш нещо“, това създава толкова много стрес между семейството и човека“, казва Смит.

По същия начин семействата често се притесняват, че употребата на морфин и други опиати ще ускори смъртта на близките им, според Франсес Айххолц-Хелър, старши социален работник в консултативната служба за палиативни грижи в NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

„Някои хора ми казват: „Ами, имахме чичо, който беше в болницата и умираше, и веднага щом му сложиха морфина, той почина много бързо. Трябва да им обясня: „Ами, той вероятно е починал наистина бързо, защото е умирал. Той не е починал заради морфина, но те му сложиха морфин, за да му помогнат“, казва Айххолц-Хелър.

Семействата могат да живеят с много съжаления за това какво е трябвало да направят

Ако търсите начин да подкрепите близък, който умира, имайте предвид как вашият собствен страх и дискомфорт могат да повлияят на това, което умиращият споделя с вас, казва д-р Адити Сети, лекар в хоспис от Северна Каролина и дула за края на живота.

Според Сети, някои умиращи хора се опитват да говорят за преживяването си с близките си, но семействата го отхвърлят поради собствения си дискомфорт, използвайки фрази като: „Ти не умираш, не се притеснявай за това“.

„Толкова много пъти близките изпитват най-голямото съжаление. Те са толкова ужасени да не загубят любимия си човек, че не могат да присъстват напълно до него във момента, когато той има най-голяма нужда - наистина да държат ръката му и да уважат това, през което преминава, да има място, където да сподели преживяното в това епично пътешествие, на което му предстои да тръгне“, казва Сети.

Но ако сте имали обтегнати отношения с човека, преди той да започне да умира, не се чувствайте длъжни да форсирате връзка, която не е автентична. „Връзката ви с умиращия човек е лична и ако не сте имали добри отношения, не сте длъжни да отидете и да бъдете с този човек“, казва Смит.

Също така е важно да се осигури пространство за хората да бъдат себе си, когато скърбят, казва Лейдибърд Морган, медицинска сестра от Калифорния, консултант по палиативни грижи за компанията Mettle Health и съосновател на сдружението с нестопанска цел Humane Prison Hospice Project.

„В крайна сметка наистина вярвам, че това, което се случва, е това, което трябва да се случи. Виждам много страдания за семействата, които остават след това, когато чувстват, че е трябвало да направят нещо различно. Скърбите по начина, по който ще скърбите. Освобождавате се по начина, по който ще се освободите. Склонна съм да внимавам да не казвам: „Трябва да направите Х, Y и Z“, казва Морган.

Не всеки иска тишина или мрачно настроение, когато умира

Здравните работници и членовете на семейството могат да правят предположения за това какво би било удобно за умиращия човек, без да вземат предвид какво наистина му харесва. Някои хора може да желаят тишина, но други да посрещат с радост бурните празненства.

Смит си спомня, че се е притеснявала за парти за футболен мач, което се е случвало в стаята на умираща жена, докато един от пълнолетните синове на пациентката не уверил Смит, че това е нейната страст.

„Синът каза: „О, боже, тя беше кралицата на футболните партита всяка неделя с всички от квартала. Да, тя обожава това. Бях нова в кариерата си в хосписа и правех предположения за това какво мислех, че един умиращ човек би искал. Мислех, че ще искат тиха, тъмна стая, а това не е непременно истината“, споделя Смит.

Недостатъчно хора планират или говорят за това как искат да умрат

Повечето американци казват, че ако имат избор, биха предпочели да умрат у дома, но около 1 на всеки 5 смъртни случая в САЩ настъпва след приемане в отделение за интензивно лечение. В книгата си „Extreme Measures: Finding a Better Path to the End of Life“ д-р Джесика Зитър описва това, което тя нарича „подвижната лента на края на живота“ - вид грижа, при която умиращите пациенти в интензивното отделение получават болезнени лечения, за да бъдат държани живи на всяка цена.

„За съжаление, докато някой се качи на тази конвейерна лента, често е твърде късно да разговаряме с него за това какво иска. И тогава всички се опитват да наваксват. И е трудно да го направиш правилно, когато залогът е голям и има толкова много емоция“, казва Зитър, която е специалист по палиативна медицина и интензивни грижи.

„Така че моята препоръка е да говорите за тези въпроси рано в живота, може би започвайки, когато станете възрастен. Започнете да мислите за своята смъртност и визуализирайте как бихте искали да вървят нещата за вас, когато стигнете до този етап от живота, крайния етап. Комуникирайте честно“, казва тя.

Попълването на формуляри за така нареченото предварително планиране на грижите помага много. Но „също толкова важно е, първо, да идентифицирате човек, на когото имате доверие, или двама-трима души, който може да уважи вашите желания и да проведете разговорите предварително, преди да се намерите в състояние, в което не можете да съобщите вашите нужди и желания“, казва Сети.

Някои хосписни работници препоръчват Five Wishes, програма за предварително планиране на грижите, като един от начините да получите яснота как искате да се случат нещата.

Морган препоръчва да играете игра с карти, наречена GoWish, с приятел, партньор или някой друг, за когото се надявате, че ще последва вашите желания за края на живота. „Картите имат различни твърдения върху себе си за възможностите какво бихте искали или не бихте искали. И правите купчинки от тези, които ви харесват, тези, за които знаете, че не ви пука, и тези, за които не сте сигурни“, казва тя.

За някой, който играе играта, може да е трудно да избере кои карти представляват неговите ценности, поради което Морган предлага двама души да играят заедно, така че това да служи като начало на разговор.

Имайте предвид, че няма един правилен начин да умреш и предпочитанията могат да се различават. „Има хора, които чувстват, че всеки момент от живота е ценен и че ценят продължителността на живота пред качеството му. Така че те са готови да издържат известно количество страдание, за да могат да бъдат поддържани живи. След това има други хора, които ценят качеството на живота пред неговата продължителност. И те биха предпочели да се съсредоточат върху комфорта, дори ако това означава, че няма да живеят толкова дълго“, казва Айххолц-Хелър.

Все още има много отрицателни асоциации с хосписните грижи, въпреки че те могат да бъдат полезни

Има разлика между палиативните грижи и хосписа. Работниците в палиативните грижи помагат на пациентите да се чувстват удобно на всеки етап от живота си, ако страдат; хосписът е медицинска услуга специално за хора с кратка продължителност на живота. Докато всеки, живеещ със сериозно заболяване, може да търси палиативни грижи, Medicare ще помогне за покриване на разходите за хосписни грижи за хора в САЩ, ако техният здравен доставчик потвърди, че са неизлечимо болни и им остават шест месеца или по-малко живот.

Някои хора погрешно предполагат, че влизането в хоспис автоматично скъсява живота на пациента. Смит казва, че е била наричана убиец заради работата си в хоспис, добавяйки, че най-лошият мит за хосписните работници е, че те убиват пациентите си. „Хората мислят, че когато отидеш в хоспис, това е смъртна присъда и че смъртта е неизбежна и незабавна“, казва Смит.

Всъщност изследванията показват, че търсенето на палиативни грижи на ранен етап може да подобри качеството на живот. Публикувано през 2010 г., проучване за пациенти с напреднал рак на белия дроб установи, че предлагането на ранни палиативни грижи на амбулаторна база води до по-малко клинично значими депресивни симптоми и по-дълга средна преживяемост.

„Когато пациентите страдат, те използват толкова много от енергията си само за да се борят със страданието, че ако можем да направим така, че те да се чувстват удобно, те сякаш се стабилизират. И много пъти това наистина им помага да живеят по-дълго“, казва Айххолц-Хелър.

Хосписите могат да се различават по своя подход към грижите и допълнителните услуги, които предлагат. Има ресурси, които могат да ви помогнат да разберете правилните въпроси, които да зададете, за да изберете най-добрия хоспис за вас или за ваш близък.

Не можем да контролираме смъртта

Може да има и погрешно разбиране относно способността на медицинската общност да победи смъртта, дори от самите здравни работници.

„Най-голямото недоразумение, което виждам сред пациенти, семейства и дори здравни специалисти по въпроса за смъртта, е, че мислим, че можем да я контролираме“, казва д-р Соломон Ляо, лекар от UCI Health в Калифорния, който е специалист по палиативна медицина и управление на гериатричната болка.

„Вярваме, че с всички наши машини, технологии и лекарства можем да определим кога или дори дали това ще се случи. Вместо да приемем смъртта като естествена крайна точка на този живот, ние изпадаме в депресия и дори се ядосваме, когато тя се случи. Избягваме да я планираме или дори да говорим за нея, а след това сме шокирани, когато се случи“, обяснява д-р Ляо.

Реалността е, че не можем да контролираме смъртта и всички ще я изпитаме в някакъв момент. „Хората, при които забелязвам най-малко страдание, са тези, не толкова, че са контролирали всеки елемент, а че са живели наистина пълноценно и могат да си кажат: „Аз бях тук“. И хората около тях могат да зачетат това и да го признаят с думите: „Да, видяхме те, усетихме те.“ ... И това беше толкова важно за тях, че позволи дълбоко отпускане в това, което предстои“, казва Морган.

В същото време е нормално да не си готов

Морган казва, че много разговори около смъртта и умирането са се фокусирали върху това да се уверим, че някой е готов, и не толкова върху случаи, в които даден човек обича живота до последната минута и не е готов да си тръгне.

„Нормално е да ти липсва животът“, казва тя. Тя си спомня, че е говорила с клиент за това как той знаел, че всички останали щяха да са добре след смъртта му и колко това било съсипващо за него.

В нашите разговори специалистите по хосписно и палиативно лечение предложиха, че е полезно да запазим отворено съзнание за смъртта, оставяйки място тя да бъде „и едното, и другото“, както ми каза Морган.

Смъртта може да бъде опустошително тъжна, но тя не трябва да бъде единствено мрачен повод, както показват TikTok скечовете на Смит. Умирането може да е болезнено поради неизлечима болест, но то не е такова по природа, казва Сети.

„Може да бъде и позитивно, и трудно. Може да бъде: „Беше точно това, което трябваше да се случи, и те имаха красива смърт“ и „Еха, беше толкова трудно да ги видя да си отиват, защото бих искал да ги имам около себе си за още 10 години“, казва Морган.