Валяк прегази английски футболист по време на загрявка

Б ившият английски национал Андрос Таунсенд попадна в необичаен инцидент по време на загрявката преди мача на тайландския Пратчуап срещу Патани. 35-годишният футболист беше ударен и притиснат от валяк за поддръжка на тревното покритие на стадиона.

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Инцидентът е станал, докато играчите на Пратчуап са загрявали преди срещата. На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда как машината преминава през терена, а в този момент Таунсенд опитва да отправи удар.

Валякът го блъска и той остава притиснат под тежкото оборудване. Негови съотборници веднага се притичват на помощ.

Първоначално има опасения, че футболистът е получил сериозна травма. За изненада на всички обаче Таунсенд се разминава без тежки последици.

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Той не само не е получил сериозна контузия, но и се появи на терена в края на двубоя. Таунсенд влезе като резерва в добавеното време, когато Пратчуап вече водеше с 3:0 и мачът практически беше решен.

Таунсенд има богат опит в английския футбол. Той е играл за Тотнъм, Кристъл Палас и Лутън Таун, а има и участия за националния отбор на Англия.

Преди да се присъедини към Пратчуап, крилото е носило екипа на друг тайландски клуб от втора дивизия - Канчанабури Пауър.