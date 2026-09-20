Свят

Валяк прегази английски футболист по време на загрявка

За щастие Андрос Таунсенд се размина без сериозни травми и дори влезе в игра след инцидента

20 септември 2026, 13:37
Валяк прегази английски футболист по време на загрявка
Източник: Getty Images

Б ившият английски национал Андрос Таунсенд попадна в необичаен инцидент по време на загрявката преди мача на тайландския Пратчуап срещу Патани. 35-годишният футболист беше ударен и притиснат от валяк за поддръжка на тревното покритие на стадиона.

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Инцидентът е станал, докато играчите на Пратчуап са загрявали преди срещата. На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда как машината преминава през терена, а в този момент Таунсенд опитва да отправи удар.

Валякът го блъска и той остава притиснат под тежкото оборудване. Негови съотборници веднага се притичват на помощ.

Първоначално има опасения, че футболистът е получил сериозна травма. За изненада на всички обаче Таунсенд се разминава без тежки последици.

Бившият вратар на "Арсенал" и "Ливърпул" Алекс Манингер загина при нелепа катастрофа

Той не само не е получил сериозна контузия, но и се появи на терена в края на двубоя. Таунсенд влезе като резерва в добавеното време, когато Пратчуап вече водеше с 3:0 и мачът практически беше решен.

Таунсенд има богат опит в английския футбол. Той е играл за Тотнъм, Кристъл Палас и Лутън Таун, а има и участия за националния отбор на Англия.

Преди да се присъедини към Пратчуап, крилото е носило екипа на друг тайландски клуб от втора дивизия - Канчанабури Пауър.

Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

Mечки нападнаха палатка с туристи край София

Mечки нападнаха палатка с туристи край София

Васил Терзиев за „Петрохан - Околчица“: Интересни са тези случайности

Васил Терзиев за „Петрохан - Околчица“: Интересни са тези случайности

Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием

Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
<p>Открили снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи</p>
Ексклузивно

Открили снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Преди 6 часа
Жесток побой в Разград: 18-годишен младеж е в болница с мозъчна травма
Ексклузивно

Жесток побой в Разград: 18-годишен младеж е в болница с мозъчна травма

Преди 4 часа
Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием
Ексклузивно

Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием

Преди 11 минути
София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи
Ексклузивно

София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Езофагитът, от който страда Ким Кардашиян: Как да разпознаем симптомите?

Езофагитът, от който страда Ким Кардашиян: Как да разпознаем симптомите?

Свят Преди 45 минути

Какво стои зад езофагита, как се проявява и има ли връзка между възпалението на хранопровода и по-сериозни заболявания?

Северна Корея с нови ракетни провокации

Северна Корея с нови ракетни провокации

Свят Преди 1 час

Пхенян изстреля два снаряда от източното си крайбрежие в рамките на няколко часа

„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: осем звезди и осем деца застават заедно на сцената

„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: осем звезди и осем деца застават заедно на сцената

Любопитно Преди 3 часа

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA зрителите ще могат не само да се забавляват с любимото шоу, но и да помогнат на деца в нужда

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Свят Преди 3 часа

​Техеран настоява САЩ да изпълнят поетите ангажименти, докато парламентът призовава за едновременно водене на бойни действия и преговори

Трима ранени при катастрофа между два автомобила край Враца

Трима ранени при катастрофа между два автомобила край Враца

България Преди 3 часа

Двама от пострадалите са настанени в болница, движението по пътя вече е възстановено

150 граждани от ЕС обсъдиха в Брюксел как да бъде укрепена демокрацията в Европа

150 граждани от ЕС обсъдиха в Брюксел как да бъде укрепена демокрацията в Европа

Свят Преди 4 часа

Четирима българи участват в първия Европейски граждански панел, посветен на демократичната устойчивост

Найденов: Има сигнали за натиск върху магистрати преди избора на ВСС

Найденов: Има сигнали за натиск върху магистрати преди избора на ВСС

България Преди 4 часа

Правосъдният министър заяви, че магистрати са били убеждавани да гласуват в определена посока срещу обещания за кариерно развитие, спокойствие на работа или услуги

<p>Русия съобщи за мащабна украинска атака в последния ден от парламентарните избори</p>

Атака с дронове срещу Москва: Поразен е нефтопреработвателен завод, има и жертви

Свят Преди 5 часа

Русия съобщава за мащабна украинска атака в последния ден от парламентарните избори

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Свят Преди 5 часа

Сред жертвите е и синът на директора на здравното министерство в Газа

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

Свят Преди 5 часа

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

България Преди 5 часа

Държавната комисия по стокови борси и тържища отчита по-високи цени при основни плодове и зеленчуци, но има и стоки, които поевтиняват

<p>Ескалацията в Близкия изток разтревожи Доналд Тръмп</p>

Тръмп прекъсна престоя си в „Кемп Дейвид“ заради ескалацията в Близкия изток

Свят Преди 6 часа

Американският президент се връща във Вашингтон на фона на засилващите се военни действия в региона

Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Свят Преди 6 часа

Бившата президентка на Чили беше на предпоследно място при последното неофициално гласуване на Съвета за сигурност

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Свят Преди 6 часа

Йеменските бунтовници заявиха, че са атакували „чувствителни обекти“

Майка и две малки деца загинаха при руски удар край Киев

Майка и две малки деца загинаха при руски удар край Киев

Свят Преди 6 часа

При атаката във Фастовски район са повредени частни домове и автомобил

Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Колоритното дуо на Теодор-Чикагото и Александра Фейгин отпадна от надпреварата

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Храни срещу високото кръвно: 4 продукта, които кардиолозите включват в менюто си

Edna.bg

Между вчера и днес: Историята на София Кузева - Чернева

Edna.bg

Без промяна в цената на горивата в последното денонощие

Nova.bg

18-годишен е с мозъчна травма и кръвоизлив след побой в Разград

Nova.bg