Любопитно

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Певецът говори откровено за вярата, семейството, музиката, която прави и онази, която би искал да прави

18 януари 2026, 10:33
Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди
Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик
Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого
След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар
Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен
Над 13 000 участници на Международния фестивал

Над 13 000 участници на Международния фестивал "Сурва" в Перник
Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Ф ики говори спокойно, без да търси ефект. Думите му вървят бавно, подредено, като мисъл, която не бърза да стигне до край. В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” той се разкрива напълно пред Мон Дьо.

За възпитанието, което често му приписват, има просто обяснение. „Хората като кажат: „Ама ти си много възпитан“ – не, аз просто съм нормален“, казва той. Вярва, че добротата не е поза, нито стратегия. „Вярвам, че имам добра душа и вярвам, че именно тази добра душа я нося, защото много силно вярвам в Бог“.

Вярата за него не е абстракция, а рамка, в която подрежда света. „Мисля, че Бог обича добрите хора и всички ние сме изпратени на този свят, за да даряваме с доброта“. От тази гледна точка всичко материално губи значение. „Всичко остава тук. Всички успехи, всички злини, диаманти, къщи. Всичко е временно“. Изводът е кратък и категоричен: „Затова да бъдем добри хора, да бъдем честни, да вярваме в Бог, защото само Бог е истината към доброто. Нищо друго“.

Зад публичния образ Фики пази нещо, което рядко показва. „Крия колко съм чувствителен. Колко много съм чувствителен“. Говори за моменти, в които се стиска, за да не се разплаче – от любовна песен, от чужда история, от нечия болка. „Зад това тяло, което съм го работил с години, зад тая мускулатура, какво крехко и малко сърце се крие“, признава той. За него ранимостта не е слабост: „Когато човек е раним, му пука за всичко, което се случва около него“. И добавя: „Вярвам, че имам благословията да бъда чувствителен музикант“.

На въпроса коя версия на себе си харесва повече – на 20 или на 30 – отговорът идва без колебание: „Харесвам повече сегашната си версия, тъй като имам семейство, за което винаги съм мечтал“. Децата са центърът на всичко: „Те са моята амбиция, моята любов и смисълът, заради който се трудя и преживявам всички безсънни нощи“.

С годините обаче не всички съмнения изчезват. Фики признава, че все още не е сигурен в едно: „Не съм сигурен, че искам да изпълнявам само поп-фолк“. Говори за вътрешното раздвоение между стиловете и реакциите на публиката: „Имам фолклорни песни, поп песни, много красиви, с малко гледания. А „Skibidi dop“ има 40 милиона“. Това го обърква: „Ние правим и комерсиална музика, но ако зависеше само от мен, бих пял соул, поп, фолклор. И може би само аз щях да си ги слушам“.

Пример за този сблъсък е дуетът с Маги Джанаварова: „Песента е страхотно направена, с много любов“. Очакванията обаче не се оправдават: „Тя не получи успеха на популярните поп-фолк песни“. Обяснението, което си дава, е просто: „Искат го хората“ и все пак отбелязва: „Стойностната музика бива оценявана все по-малко“.

Коментарите в интернет не го оставят безразличен: „Не ме ядосват, но много ме нараняват“. Чете ги, търси обратна връзка: „Искам да си намеря грешката“. Най-трудно му е да разбере злонамереността: „Как може човек да се храни с това да напише лош коментар? Какво удоволствие му носи?“.

Покрай участието му в Евровизия отново се появява спорът за жанра. Фики не бяга от темата. „С гордо вдигната глава бих излязъл на тази сцена, за да представя моята родина“. Подчертава, че ще представи „съвсем различна музика“ и „възможно най-достойната“, за да бъде приета от публиката.

Разговорът връща лентата назад – към 2012 г. и Олимпиадата в Лондон. Фики си спомня срещата си с диригента Ричард Фростик и наградата, която получава: „Имам я вкъщи“. Досега не е говорил за това: „Не съм искал да се изтъквам.“ Тогава е бил на 16, гласът му е мутирал, а признанието идва в момент, който остава дълбоко в него.

Самочувствието не е тема, която обича да обсъжда: „Аз съм това, което съм. Не искам да живея с маска“. Разликата между него и брат му често става повод за коментари. Фики говори за характера като за нещо, което човек носи от рождение: „Човек се ражда с орисия, с изграден от Господ характер“.

За брат си говори с грижа: „Знам какъв добър човек е“. Не отрича грешките му, но ги вижда като импулсивност: „Иска да показва, че кара най-бързата кола“.Съветите му са едни и същи: „Бъди по-скромен. Това е временно“. Разговорите след поредния скандал са директни: „Емрах, пак ли? Какво направи пак?“. За Фики зрелостта има ясна дефиниция. „Мъж се става с думата“.

Фамилията Стораро тежи, признава той: „Носил съм я винаги с гордо вдигната глава“. Категорично отхвърля твърденията, че баща му избира жените на синовете си: „Това е супер грозна лъжа“. За собственото си семейство говори с благодарност: „Аз съм късметлията, който е срещнал любовта“. Връзката между слава и любов според него е възможна: „Стига да намериш правилния човек“. Признава, че началото е било трудно, но с времето балансът е намерен. 

Като баща се определя просто: „Аз съм добрият полицай“. За сина си Тони говори с усмивка. Интересът му към китайския език и култура започва рано и води до записването му в китайско училище: „В момента е един от най-големите отличници в класа“.

Най-трудната част от разговора идва, когато темата стига до дядо му – човекът, на когото е кръстен. Загубата е внезапна: „Инсулт, от който оцеля. И после панкреатит. За един ден“. Това, което не е успял да каже, остава с него: „Не успях да му кажа да остане още малко“. Музиката продължава и като дълг: „Ще продължавам да правя музика и в негова чест“.

По темата

Фики подкаст вяра в Бог семейство чувствителност музикални жанрове интернет коментари Евровизия брат Емрах доброта
Последвайте ни
Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Почина актьорът Иван Несторов

Почина актьорът Иван Несторов

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
BMW няма да се откаже от големите си ДВГ-та... дори от V12

BMW няма да се откаже от големите си ДВГ-та... дори от V12

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

Любопитно Преди 34 минути

Сред първите навици, цитирани от популярната финансова инфлуенсърка Миа Макграт, е поддържането на ежедневна видимост върху финансите ѝ

<p>Сравнихме цените на храни за година &ndash; какво се промени</p>

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

България Преди 1 час

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Свят Преди 4 часа

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата

<p>Смъртоносни лавини отнеха 8&nbsp;живота в австрийските Алпи</p>

Смъртоносни лавини отнеха 8 живота в австрийските Алпи

Свят Преди 4 часа

<p>Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме</p>

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Технологии Преди 4 часа

Доста хора забелязват това явление и смятат, че има проблем с устройството им, но всъщност, в повечето случаи, става дъма за съвсем нормална част от работата на смартфона. И все пак има начини консумацията на енергия да бъде намалена

Тодор Живков

18 януари: Арестът на бившия Бившия Първи в България

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

България Преди 5 часа

Църквата почита св. Атанасий Велики, много българи празнуват имен ден

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

.

Тръмп: Време е Иран да потърси ново ръководство

Свят Преди 12 часа

Тръмп призова за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Свят Преди 13 часа

„Датата все още не е фиксирана, но се надяваме това да стане в първите 10 дни на февруари“, заяви Мицотакис

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Любопитно Преди 13 часа

Артисти са обезпокоени от използването на техни изображения чрез генеративен изкуствен интелект

,

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

България Преди 14 часа

Спасителни екипи го намерили вторачен в икона

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Свят Преди 14 часа

Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор

,

Антонио Коща: ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

Свят Преди 14 часа

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Свят Преди 15 часа

Надеждите за откриване на останките нараснаха, след като туристи на планината Булусараунг съобщиха, че са намерили разпръснати отломки

.

Как САЩ са увеличавали своята територия

Свят Преди 15 часа

Великите сили не винаги са разширявали границите си с войни

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Фики е готов за Евровизия: „Ще покажа съвсем различна музика“

Edna.bg

Атанасовден e – празникът, който обръща зимата към лятото. Ето кои имена празнуват

Edna.bg

Малена Замфирова даде пето време в квалификацията в Банско

Gong.bg

Поне 30 ранени преди Херта - Шалке 04

Gong.bg

Само по NOVA: Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина

Nova.bg

Леден вятър и студ в неделя

Nova.bg