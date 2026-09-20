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Заради обвинения в шпионаж: Иран затвори френски езиков център в Техеран

Прокуратурата в Техеран обвини езиковия институт в изграждане на мрежи и улесняване на квалифицирани иранци да напускат страната

20 септември 2026, 17:27
Заради обвинения в шпионаж: Иран затвори френски езиков център в Техеран
Източник: iStock

И ранските власти затвориха център за изучаване на френски език, свързан с френското посолство в Техеран, вследствие на съдебно разпореждане, предаде Ройтерс, позовавайки се на прокуратурата в иранската столица. 

Центърът е функционирал в продължение на години под прикритието на преподаване на чужди езици, въпреки многократните предупреждения, че може да не получи лиценз, заявиха властите, като го обвиниха в извършването на дейности, насочени срещу иранската култура и националната сигурност, включително идентифициране и изграждане на мрежи, както и улесняване на квалифицирани иранци да напускат Ислямската република. 

"С решение на прокуратурата в Техеран незаконният център, свързан с френското посолство в Техеран (известен като CLF), който от години функционираше под прикритието на езиково обучение, беше затворен", се посочва в съобщение на новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирано от Франс прес. 

Източник: БТА/Симеон Томов    
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