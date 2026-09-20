Заради обвинения в шпионаж: Иран затвори френски езиков център в Техеран

И ранските власти затвориха център за изучаване на френски език, свързан с френското посолство в Техеран, вследствие на съдебно разпореждане, предаде Ройтерс, позовавайки се на прокуратурата в иранската столица.

Центърът е функционирал в продължение на години под прикритието на преподаване на чужди езици, въпреки многократните предупреждения, че може да не получи лиценз, заявиха властите, като го обвиниха в извършването на дейности, насочени срещу иранската култура и националната сигурност, включително идентифициране и изграждане на мрежи, както и улесняване на квалифицирани иранци да напускат Ислямската република.

"С решение на прокуратурата в Техеран незаконният център, свързан с френското посолство в Техеран (известен като CLF), който от години функционираше под прикритието на езиково обучение, беше затворен", се посочва в съобщение на новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирано от Франс прес.