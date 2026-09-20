Свят

„Не искаме училища гета“: Италия налага лимит за чужденците и забрана на бурката

Сред обсъжданите мерки е и езиково обучение за техните родители

20 септември 2026, 16:18
„Не искаме училища гета“: Италия налага лимит за чужденците и забрана на бурката
Източник: iStock

И талианското правителство подготвя законови промени, които предвиждат ограничаване на концентрацията на чуждестранни ученици в класовете, по-активно включване на родителите в изучаването на италиански език и забрана на покриващи лицето ислямски облекла в училищата.

Конкретните предложения бяха обявени от министъра на образованието Джузепе Валдитара. Пред Анса Валдитара заяви, че съществуващият лимит от 30% чуждестранни ученици на клас, въведен с по-ранна административна разпоредба, не се прилага ефективно и правителството възнамерява да го превърне в законово правило. Според министъра целта е да се избегне прекомерната концентрация на ученици, които не владеят италиански, в едни и същи класове и училища. 

„Не искаме училища-гета“, посочва Валдитара, като уточнява, че при разпределянето на учениците трябва да се действа разумно и те да не бъдат изпращани на големи разстояния от домовете им. Той посочва още, че държавата вече е осигурила 1000 преподаватели за обучение по италиански език на новопристигнали ученици.

Задължителен италиански и за родителите

Идеята за включване на родителите също е част от пакета. Още през август Валдитара заявява, че ще предложи задължително изучаване на италиански език от родители на чуждестранни ученици, които срещат сериозни затруднения в училище. Аргументът на министъра е, че познаването на езика от родителите улеснява комуникацията с учителите и не позволява у дома да се губи постигнатото в училище. По думите му има родители на чуждестранни ученици, които не участват достатъчно активно в училищния живот на децата си.

Идеята вече има и практически паралел. В Триест от тази учебна година започва пилотен проект за безплатни курсове по италиански за родители на чуждестранни ученици, макар че към момента предложението на Валдитара за задължително обучение остава политическа инициатива, а не действаща общонационална норма. 

Какво става с бурката и хиджаба

По отношение на религиозното облекло Валдитара още в началото на август съобщи, че иска да бъде въведена забрана на бурката в училищата. Той аргументира предложението с необходимостта да бъдат защитени принципите на равнопоставеност между жените и мъжете и възможността учениците да участват пълноценно в училищния живот. 

Бурката покрива цялото тяло и лицето, докато хиджабът обичайно покрива косата, но оставя лицето открито. Предложението на Валдитара е формулирано основно около покриването на лицето и бурката.

През 2025 г. депутати от „Братя на Италия“ внесоха законопроект, предвиждащ забрана на облекла, които покриват лицето, включително в училища и университети.

Източник: БГНЕС    
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