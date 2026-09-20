Северна Корея изстреля две балистични ракети към Японско море в рамките на часове

С еверна Корея днес изстреля две ракети от източното си крайбрежие - във втората си поредица изпитвания в рамките на седмица и дни, след като Пхенян обвини САЩ, че са повишили напрежението на Корейския полуостров със серия военни учения, предаде Ройтерс.

Само три часа, след като изстреля балистична ракета с малък обсег към Източно море (известно още и като Японско море - б.ред.) днес следобед, Северна Корея изстреля още един неидентифициран снаряд, съобщи Министерството на отбраната на Южна Корея.

Ако се потвърди, че и второто изстрелване е било на балистична ракета, това ще отбележи два последователни теста на балистични ракети от Северна Корея в рамките на три часа.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея заяви, че е засякъл първото изстрелване от района на Вонсан около 15 ч. местно време (9:00 ч. българско време), а оръжието е идентифицирано като балистична ракета.

Министерството на отбраната на Япония също потвърди, че вероятно става въпрос за изпитване на балистична ракета.

Японската обществена телевизия информира, че снарядът е паднал извън японската изключителна икономическа зона.

Първият снаряд е прелетял около 450 км и се предполага че е бил ракета от модела “Хвасон-11”, съобщи южнокорейската армия. Вторият снаряд, също с малък обхват, е прелетял над 600 км, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, също позовавайки се на армията.

“Южнокорейските и американските разузнавателни служби проследяват и споделят ситуацията от началния етап на изстрелването, а също така споделиха информация относно севернокорейската балистична ракета с Япония“, заявиха от Обединения комитет на началник-щабовете.

Съветът за национална сигурност на Южна Корея осъди изстрелването на ракета с малък обсег, което последва изпитванията на 12 септември. Съветът призова Пхенян незабавно да прекрати изстрелването на ракети, като предупреди, че тестовете са в пряко нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Япония също протестира чрез канали в посолството си в Пекин, съобщи “Никей”.

“Тази поредица от действия на Северна Корея заплашва мира и сигурността на Япония, региона и международната общност”, е цитиран от “Никей” да казва японският министър на отбраната Шинджиро Коизуми.

Вчера Пхенян отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която осъжда разработването на ядрената програма на страната, и посочи, че резолюцията “по никакъв начин не променя позицията” на страната.

Миналата седмица Северна Корея осъди и водените от САЩ военноморски учения с участието на Южна Корея и Япония, които се проведоха от 29 август до 10 септември, близо до Гуам.

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Йо-чен в петък обвини водените от САЩ военни учения за причиняването на “най-лошото в историята” напрежение на Корейския полуостров и обеща, че няма да има промяна в курса на страната към засилване на ядрения ѝ арсенал.