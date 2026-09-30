Русия го нарича „Ива“, но мистериозната ракета за противовъздушна отбрана изглежда иранска или китайска

Руски ПВО екип може да използва китайски или ирански ПЗРК неидентифицирана система „Ива“ е заснета по време на учение в Ростовска област.

Анализът сочи най-вече към китайските QW-18/QW-19, но не изключва и иранския Misagh-3. Липсата на обозначения затруднява установяването на произхода.

Появата на подобно оръжие повдига въпроси за недостига на руски системи за близка ПВО и за възможни непреки доставки на китайско въоръжение към Русия.

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Руски мобилни екипи за противовъздушна отбрана може да са започнали да използват произведени в Китай QW-18 или QW-19, или ирански копия на преносими зенитно-ракетни комплекси, според кадри, излъчени по руска телевизия и анализирани на 28 септември от OSINT изследователя TheDeadDistrict.

Неидентифицираното оръжие се появява по време на учение с мобилна огнева група от 51-ва дивизия за противовъздушна отбрана на Русия в Ростовска област.

Руските военнослужещи наричат системата „Ива“, но външният ѝ вид не съответства на нито един известен преносим зенитно-ракетен комплекс, който в момента е на въоръжение в Русия.

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Iranian basij with QW-18/Misagh-2 MANPADS pic.twitter.com/xfc0nMe4f8 — Yuri Lyamin (@imp_navigator) March 26, 2026

Вместо това пусковата установка силно наподобява или иранския Misagh-3, или китайските комплекси от семейството QW-18A/QW-19, отбелязва Militarnyi.

ПЗРК са компактни преносими зенитно-ракетни системи, предназначени основно за поразяване на нисколетящи самолети, хеликоптери и други въздушни заплахи. Руските мобилни огневи групи все по-често използват подобни оръжия като част от многослойната противовъздушна отбрана срещу украински дронове.

Особено забележителен детайл в кадрите е очевидната липса на обозначения върху пусковите установки, което потенциално прикрива произхода на системите.

По-внимателното изследване на предната част на оръжието изглежда засилва версията, че става дума за китайска система. Допълнителен компонент, видим върху руската пускова установка, съответства на характеристики, наблюдавани при китайските оръжия от серията QW, но не се вижда на наличните изображения на иранския Misagh-3.

Остава трудно да се определи дали конкретната система е QW-18 или QW-19. Иранската връзка също не може да бъде изключена.

Иран произвежда собствено семейство ПЗРК Misagh, базирано на китайски конструкции, а също така продължава да закупува китайско въоръжение за противовъздушна отбрана.

През юли 2026 г. се появиха информации за иранска сделка с Китай за до 400 ПЗРК, включително системи QW-12 и FN-16, като стойността на пакета се оценява на около 60–70 милиона долара.

ruSSian's have developed a new “Iva” MANPADS. In the footage, it is in service with one of the mobile fire groups of the 51st Air Defense Division in Rostov Oblast.



Although, no—it is most likely the Iranian Misagh-2 MANPADS.



Imagine, they don't even have enough production… pic.twitter.com/aYrOtSmG6h — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🦩🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 28, 2026

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Това повдига възможността китайски системи, които достигат до Русия, потенциално да преминават през посредник, вместо да бъдат доставяни чрез публично признат директен трансфер.

Появата на привидно чуждестранен ПЗРК в руско формирование за противовъздушна отбрана би повдигнала и въпроси за способността на Москва да произвежда достатъчно системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в страната, за да отговори на нарастващото търсене във военно време.

По-рано украинското военно разузнаване е разглобило руската балистична ракета RM-48U, разкривайки оръжие, сглобено от преработени компоненти от ракетите С-300 и С-400 и оборудвано с чуждестранна електроника, включително десетки компоненти от американски производители.