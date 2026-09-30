Мистерията край американската база във Великобритания се задълбочава: Няма взривове, откриха бензин

Р азследването на инцидента край военновъздушната база RAF Fairford във Великобритания продължава, след като полицията съобщи, че в трите иззети микробуса не са открити взривни устройства. В превозните средства обаче е намерено количество бензин, съобщиха британските антитерористични служби.

Ново развитие за вероятните терористи край военна база в Англия

UK police say no explosive devices found in airbase probe https://t.co/019yHoiRpI https://t.co/019yHoiRpI — Reuters (@Reuters) September 30, 2026

RAF Fairford е база на Кралските военновъздушни сили, която се използва и от американските военни. Тя има стратегическо значение за операциите на САЩ, включително за мисии в Близкия изток.

Петима британски граждани на възраст между 23 и 25 години, живеещи в Лондон, бяха арестувани в неделя близо до базата по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества, а впоследствие и за подготовка на терористичен акт. В понеделник те бяха освободени под гаранция при строги условия, но остават обект на разследване.

Ръководителят на британската антитерористична полиция Лорънс Тейлър заяви, че превозните средства са били подложени на обстоен оглед с участието на военни и криминалисти.

„Не са открити импровизирани взривни устройства. Въпреки това е иззето количество бензин“, посочи Тейлър. Той подчерта, че освобождаването на заподозрените не означава край на разследването.

Какво знаем за „терористичния“ инцидент край базата на Кралските военновъздушни сили, използвана във войната с Иран

Как започна всичко

Сигналът е подаден в ранните часове на неделя, след като местен жител забелязал три подозрителни бели микробуса в района на село Уелфорд, близо до RAF Fairford.

По информация на британските медии жена, която се прибирала от събитие, видяла няколко мъже, част от които били с покрити лица. След като осветила района с автомобила си, мъжете побягнали. Тя подала сигнал в полицията.

След това в района са изпратени въоръжени полицаи, а около 85 домакинства са били евакуирани. Създадена е 400-метрова зона за сигурност, докато специалисти по обезвреждане на взривни устройства проверяват микробусите.

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Проверява се и възможна чужда намеса

Британските власти все още не са установили каква е целта на петимата мъже и дали зад действията им стои чужда държава.

Тейлър заяви, че разследващите разглеждат всички възможности, включително хипотезата за действия на лица, които съзнателно или несъзнателно могат да работят в интерес на чужда държава. Проверяват се различни версии, включително възможни връзки с Иран, Русия или други групировки.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че според него в случая има намеса на „чуждестранен актьор“, без да представи публични доказателства или да посочи конкретна държава. Президентът Доналд Тръмп пък каза, че е изненадан от решението на британските власти да освободят петимата под гаранция.

Иран отхвърли категорично всякаква връзка с инцидента. Иранското посолство в Лондон определи твърденията за участие на Техеран като неоснователни.

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Версията за кражба на гориво

Откриването на бензин в микробусите постави и друга версия пред разследващите. Британските медии съобщават, че превозните средства са били обозначени с логото на компания за превоз на горива, която впоследствие е заявила, че те не са нейна собственост.

Сериозен инцидент в село край база на Кралските военновъздушни сили

Това породи предположения, че петимата може да са били свързани с опит за кражба на гориво. Засега обаче няма потвърждение, че това е мотивът за действията им. Полицията продължава да разглежда различни версии.