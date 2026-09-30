НС обсъжда промени в ГПК, предстои изслушване на Демерджиев за мантинелите

Н ародното събрание ще обсъди на второ четене промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), внесени от Министерския съвет. Депутатите определиха законопроекта да бъде първа точка в дневния ред на днешното пленарно заседание.

За 1 октомври е предвидено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно данни за практики при обществени поръчки за монтаж на мантинели.

Конфликтът между Пеевски и Демерджиев ескалира

Ще бъде обсъдена и информацията за твърденията за насочване на средства от такива обществени поръчки към финансиране на полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, включително размера на разходите, тяхното фактуриране и лицата, които са ги платили. Предложението за изслушването е на „Прогресивна България“.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

Как започна спорът за полетите

На 18 септември правителството съобщи, че според налични данни полети на Делян Пеевски са били финансирани със средства, свързани с обществени поръчки за мантинели. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства към дружество, което е плащало полети на Пеевски.

Пеевски отхвърли твърденията и заяви, че той и семейството му са плащали полетите му и разполагат с документи за това.

На 23 септември Демерджиев изпрати и сигнал до Националната агенция за приходите с искане за проверка на данни за значителни разходи, извършени от Пеевски.

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Какво още отхвърли парламентът

Народното събрание не подкрепи предложението на „Възраждане“ в дневния ред да бъде включено изслушване на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. То беше свързано с причините за трайното увеличение на цените на хранителните стоки на едро и очакванията за движението на цените до края на 2026 г.

Отхвърлено беше и предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на правосъдието Николай Найденов по въпроси, свързани със сигурността на българските граждани, защитата на стратегически обекти от диверсии, независимостта на съдебната система по дела с чужденци и евентуално вмешателство на чужда държава.

Депутатите не приеха и предложение на ДПС за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно данните за обществените поръчки за мантинели и финансирането на полетите на Пеевски.

Отхвърлено беше и друго предложение на ДПС за изслушване на Демерджиев относно допълнително споразумение за обществени поръчки за български документи за самоличност, както и за информация за придобиването на недвижими имоти от министъра и семейството му и участията им в дружества през последните 10 години.

Не беше подкрепено и предложението на „Продължаваме промяната“ за включване в дневния ред на законопроект за промени в Закона за движението по пътищата.

Какво още е в дневния ред

В програмата на парламента е предвидено и второ четене на законопроект за промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Депутатите трябва да разгледат на първо четене и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.