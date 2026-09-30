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Как да изберем съвършената възглавница и трикът, който променя всичко

Може да сте виждали такива хора на летището - с възглавница, пъхната под ръка, докато влачат куфарите си към гишето за регистрация. Или може самите вие да сте такива, привързани към възглавница, която е достатъчно мека, за да потънете в нея, но и достатъчно стабилна, че да не се сбива на топка до сутринта

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 септември 2026, 06:49
Как да изберем съвършената възглавница и трикът, който променя всичко
Източник: iStock/GettyImages

Д -р Крис Маккарти споделя: „Аз съм от онези хора. Вземам си възглавницата с мен“, казва д-р Крис Маккарти. Може да сте виждали такива хора на летището - с възглавница, пъхната под ръка, докато влачат куфарите си към гишето за регистрация.

Или може самите вие да сте такива, привързани към възглавница, която е достатъчно мека, за да потънете в нея, но и достатъчно стабилна, че да не се сбива на топка до сутринта.

Маккарти настоява, че не е капризен. Той е топ физиотерапевт и знае, че погрешната възглавница може да се превърне в истинска мъка за врата, пише Би Би Си (BBC).

Той не взема своята при пътувания в чужбина, но щом стигне в хотела си, веднага започва да се „суети“ с възглавниците и има изпитан трик да направи дори най-безличната от тях удобна за сън. Ето неговото ръководство за избор на перфектната възглавница за вас.

  • Какъв тип спящ сте?

Маккарти, доцент в Манчестърското училище по физиотерапия, казва, че правилната възглавница зависи от позицията, в която спите. Той споделя, че повечето хора попадат в една от трите категории: спящи настрани, по гръб или по корем.

Маккарти твърдо не препоръчва спането по корем, тъй като тогава шията е извита в една посока за дълъг период от време. „Неизбежно някой мускул или връзка се разтяга и раздразва.Ако има едно нещо, за което има наистина добър консенсус във физиотерапевтичния свят относно лечението на болки в гръбначния стълб, то е: не спете по корем “, казва той.

При избора на възглавница хората, които спят по гръб, трябва да вземат предвид флексията (извивката) в горната част на гръбначния стълб - изкривяване, което се увеличава естествено у много хора с напредването на възрастта. Ако имате по-голяма извивка, „това означава, че се нуждаете от малко по-плътна възглавница от човек с много прав гръб“, казва Маккарти.

За спящите настрани ключовото измерване е ширината на раменете. Като цяло, колкото по-широки са раменете ви, толкова по-дебела възглавница ще ви е необходима. Но трябва да имате предвид и матрака си.

  • Колко мек е матракът ви?

Маккарти казва, че степента, до която потъвате в матрака, „прави огромна разлика в необходимата след това височина на възглавницата“. „Широките рамене се нуждаят от дебела възглавница, ако сте на много твърд матрак. Ако сте на по-мек матрак, тогава ви трябва по-тънка възглавница, защото рамото ви потъва повече в него“, обяснява той.

Това е по-малък проблем за спящите по гръб, тъй като те не потъват в матрака толкова, колкото хората, спящи настрани.

Ако възглавницата ви се струва твърде плоска, Маккарти предлага да поставите сгъната кърпа под нея и да променяте броя на сгъванията, за да регулирате височината. След това можете да направите приблизително измерване, което да ви помогне при избора на нова.

  • Каква форма е най-добра?

Специализираните възглавници често се рекламират като контурни, ергономични или ортопедични, но Маккарти казва, че тяхната ефективност не е напълно доказана.

„Има съвсем малко и недостатъчно убедителни доказателства, че малко по-високата предна част на възглавницата, която влиза в областта на врата... помага на спящите настрани“, казва той.

За да видите дали по-високата предна част ви помага да спите по-добре, можете да опитате трика на Маккарти с кърпата, като я навиете на руло и я поставите под възглавницата си.

Той съветва спящите настрани да избират позиция, която поддържа гърба им прав.

За спящите по гръб някои производители рекламират възглавници с вдлъбнатина в средата и повдигнати страни. Това наистина поставя тялото в добра позиция за сън, казва Маккарти, но някои от пациентите му ги намират за „малко клаустрофобични“.

Човек с голяма и тежка глава също се нуждае от по-дебела и по-твърда възглавница, добавя той.

  • Перушина или пяна?

Перата и пухът могат да ви държат прохладно през топлите нощи, защото отвеждат топлината от главата ви, казва Маккарти. Те обаче могат да променят формата си през нощта, особено ако спящият се движи много, и възглавницата може да се събере към таблата на леглото.

„Това, което започва като приятна, плоска и поддържаща повърхност, се превръща в клин и така шията ви се пречупва“, обяснява експертът.

Пълнежите от кухи влакна (холофайбър) и микрофибър могат да поддържат формата по-добре, въпреки че обикновено не отвеждат топлината толкова добре, казва Маккарти. Някои са направени с по-твърд материал в долната половина на възглавницата, което помага за запазване на формата през нощта.

Маккарти е купил своята възглавница от пяна, която има тръбести отвори за вентилация, преди пет години за около 50 английски паунда (приблизително 60 евро). Като човек, който спи настрани, той регулира височината ѝ с помощта на сгъната кърпа, поставена отдолу.

Той казва, че изборът на правилната възглавница е строго индивидуален и насърчава хората да се възползват от пробния период, който някои производители предлагат. „За съжаление, просто няма универсален дизайн, който да е перфектен за всеки или за всяка позиция. Задължително трябва да я персонализирате според себе си“, казва той.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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