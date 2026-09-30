КНСБ с нови данни за цената на малката потребителска кошница

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К НСБ представя нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин.

Храната вече изяжда 30% от доходите ни

При последното отчитане преди три месеца синдикатът посочи, че близо една трета от доходите на едно семейство се отделят за храна. За сравнение, средният дял на разходите за храна в Европа е около 16% от месечния бюджет.

В края на юли стойността на малката потребителска кошница е била 61,81 евро. Според изчисленията на КНСБ тя е можела да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата.

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

Синдикатът отчита като основен проблем поскъпването по веригата от производителя до магазина. Разликата в цените достига 60% при брашното и 150% при краставиците.