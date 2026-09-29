Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

И стинска демонстрация на смелост, сила и воля за победа донесе на племето на Ураганите спасение и специална изненада в “Игри на волята”. След изключително оспорван сблъсък срещу Канарите, Сините триумфираха и завършиха първата си серия без загуба в надпреварата до този момент.

Източник: NOVA

Битката за надмощие започна с преднина за обитателите на Изолатора, но отборът на Зелените успя да изравни силите благодарение на доброто представяне на танцьорите Кристиян и Жани, както и на капитана Юлия. Победната точка за Ураганите донесе фризьорът Пепи, а освен спасение, племето спечели и специална вечеря.

Източник: NOVA

Загубата за Канарите им осигури среща край огъня, където водещата коалиция в племето изпрати строителя Иван и коалиционния му партньор Кристиян на битка за оцеляване срещу представителите на Вулканите Елица и Мария.

Източник: NOVA

Екстремните приключения в Дивия север продължават още тази вечер с оспорван елиминационен сблъсък, след който един участник ще се сбогува с мечтата за победа.

Гледайте “Игри на волята” във вторник и сряда от 20:00 ч. по NOVA.

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