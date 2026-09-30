Прокуратурата повдига обвинение на Борислав Сандов

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С офийската градска прокуратура ще връчи днес обвинение на бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. За това съобщи самият той във Facebook.

Сандов е привлечен към наказателна отговорност за длъжностно престъпление заради подписано през 2022 г. рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Организацията е била свързвана с Ивайло Калушев. Според прокуратурата с подписването на споразумението Сандов, в качеството си на министър, е превишил властта си.

Случаят придоби допълнителен контекст след трагедиите в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. В хода на последвалите проверки и разследвания бяха изнесени данни за дейността на Калушев и негови сподвижници, които през годините са се представяли като рейнджъри, ангажирани с опазването на горите.