Прокуратурата повдига обвинение на Борислав Сандов

С офийската градска прокуратура ще връчи днес обвинение на бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. За това съобщи самият той във Facebook.
Сандов е привлечен към наказателна отговорност за длъжностно престъпление заради подписано през 2022 г. рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
Организацията е била свързвана с Ивайло Калушев. Според прокуратурата с подписването на споразумението Сандов, в качеството си на министър, е превишил властта си.
Случаят придоби допълнителен контекст след трагедиите в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. В хода на последвалите проверки и разследвания бяха изнесени данни за дейността на Калушев и негови сподвижници, които през годините са се представяли като рейнджъри, ангажирани с опазването на горите.