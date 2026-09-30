Русия атакува Киев с ракети и дронове, загина дете

Р уски въздушни удари с ракети и дронове нанесеха поражения в Киев и близките му райони рано тази сутрин. По данни на украинските власти, разпространени от агенция Ройтерс (Reuters), при атаката са загинали трима души, сред тях едно дете, а седем други са били ранени.

Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи в канала си в приложението „Телеграм“, че в близост до склад и магазин в Киев са избухнали пожари, които са засегнали частни жилищни сгради.

Местни жители и очевидци потвърждават, че в града са се чули силни експлозии.

Ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко също потвърди в „Телеграм“ за загинал непълнолетен и трима ранени в пределите на областта.

Той допълни, че нападението е нанесло сериозни щети върху жилищни домове, инфраструктурни съоръжения, складови помещения и превозни средства.