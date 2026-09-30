„Изключително затлъстял“: Нов доклад разкрива здравето на Ким Чен Ун

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун е с „изключително тежко затлъстяване“, съобщи в сряда разузнавателната агенция на Сеул, цитирайки последната си оценка за здравословното състояние на потайния лидер.

Заклет пушач, който отдавна страда от наднормено тегло, здравето на Ким се следи внимателно в международен план, тъй като внезапна негова смърт би могла да повдигне въпроси относно унаследяването на властта и стабилността в ядрената държава.

Здравословното състояние на Ким се класифицира като изключително тежко затлъстяване, като теглото му е над 140 килограма, съобщи депутатът Юн Кун-йонг, цитирайки разузнавателната агенция на Сеул, предаде АФП.

Въпреки че е изложен на „висок риск от сърдечносъдови заболявания“, Ким не показва затруднения при физическа активност, включително при изкачване на стъпала, добави Юн.

„Оценката е, че няма признаци за здравословни проблеми, като се има предвид внимателното наблюдение от страна на неговия специализиран медицински екип“, казва още депутатът.

Спекулациите относно здравето на Ким се разгоряха през 2020 г., когато той пропусна отбелязването на рождения ден на покойния си дядо и изчезна от общественото пространство за около 20 дни, подхранвайки слухове, че е тежко болен след операция.

Бащата на Ким, Ким Чен Ир, и дядо му Ким Ир Сен също бяха с наднормено тегло и заклети пушачи. И двамата починаха от инфаркт.

Страната с ядрено оръжие е подложена на множество санкции заради оръжейните си програми и отдавна се бори с блокирана държавна икономика и хроничен недостиг на храна. Елизабет Салмън, специален докладчик на ООН за правата на човека в Северна Корея, заяви през февруари, че недостигът на храна е основен хуманитарен проблем в страната.

Но Пол Смарт, главен готвач в хотел Metropole в Ханой, който е работил с личните готвачи на Ким по време на срещата на върха между Северна Корея и САЩ през 2019 г., заяви тогава, че севернокорейският лидер има вкус към алангле меса и луксозни храни.

Според неговите готвачи, и двамата с фамилия Ким, севернокорейският лидер има скъпи вкусове, каза Смарт през 2019 г. „Той харесва хайвер, омар, наистина луксозни продукти. Фуа гра, той наистина обича да се глези с кулинария“, разкрива още готвачът.