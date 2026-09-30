България

Освободиха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Тя беше върната начело на агенцията през юни, след като д-р Атанас Атанасов беше освободен от поста

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 08:30
Освободиха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева
Източник: БТА

И ванка Динева вече не е директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Тя е освободена от длъжността по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването пред БТА. Динева беше върната начело на агенцията през юни, след като д-р Атанас Атанасов беше освободен от директорския пост.

Смениха директора на „Медицински надзор“

Тогава от здравното министерство обясниха промяната с необходимостта да бъдат ускорени процесите по дигитализация в „Медицински надзор“. Сред поставените цели бяха още подобряване на контролната дейност и оптимизиране на начина, по който се образуват, проследяват и приключват проверките на агенцията.

Сред основните задачи пред Динева беше и активизирането на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите.

Особен акцент беше поставен върху продължаването на започнатите през 2025 г. действия за осигуряване на възможности за белодробни трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.

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С назначаването ѝ Министерството на здравеопазването целеше да запази приемствеността по вече започнатите международни контакти и инициативи и да разшири възможностите на българските пациенти за достъп до високоспециализирано трансплантационно лечение.

Динева има предишен опит начело на „Медицински надзор“, като е ръководила агенцията в периода между 2023 и 2026 г. На 27 февруари тази година тя беше освободена от поста от служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски. Като мотиви тогава бяха посочени необходимостта от по-добра координация и по-висока ефективност при реализирането на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процеса по подбор на подходящи реципиенти за трансплантации.

На 17 март директорският пост беше поет от д-р Атанас Атанасов. Няколко месеца по-късно той беше освободен, а Иванка Динева отново беше назначена начело на агенцията. Сега тя напуска ръководството на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ по лични причини.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Десислава Пеева    
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