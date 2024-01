Том Селек разказа любимия си спомен с Матю Пери от снимачната площадка на "Приятели"

Т ом Селек разкри някои от любимите си моменти с Матю Пери, докато гостува в сериала „Приятели“.

79-годишният актьор, който се появи като гост-звезда в ситкома като по-възрастния любим на Моника (Кортни Кокс) Ричард Бърк, си спомни, че е бил на снимачната площадка, докато се снимал епизод от втория сезон, в който героят на Пери, Чандлър, се опитвал да си пусне мустак, подобен на характерния за Селек.

Спомняйки си пред USA Today за Пери, който почина през октомври миналата година, Селек каза, че се е смял заедно с публиката в студиото, когато Пери влязъл с нещо, което може да се опише само като опит за мустак.

„Пери влезе на снимачната площадка и това срина къщата“, каза Селек.

Актьорът доста се забавлявал да каже последващата реплика на Ричард към Чандлър: „Между другото, хубави мустаци. Когато влезеш в пубертета, това нещо наистина ще проработи.“

Селек каза, че Пери е "най-талантливият от много талантливата група хора".

Той си спомни, че се е обърнал към него за помощ при четенето на сценария, когато неговият герой е трябвало да имитира този на Пери - произнасяйки репликата "Може ли този кадър да е по-красив?" , с характерния за Пери саркастичен тон.

