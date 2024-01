“Спасени от кофа за боклук”: Продават на търг сценариите на два епизода от "Приятели"

О ригиналните сценарии на любимия на всички сериал "Приятели", които са били намерени в контейнер за боклук преди 25 години, отиват на търг.

Феновете на хитовия сериал могат да наддават онлайн за сценариите на два епизода, които са посветени на сватбата на Рос и Емили и са заснети в Лондон.

Документите за "The one with Ross's wedding part I and part II" е трябвало да бъдат унищожени, след като епизодите са били заснети във Fountain Studios в Уембли, западно лондонско предградие, за да не изтече финалът.

Един от тогавашните служители обаче ги открива захвърлени в кофа за боклук след края на снимките и ги прибира в чекмедже.

Те датират от 1998 г., когато главните герои на сериала пътуват до Англия, за да видят как Рос, изигран от Дейвид Шуимър, се жени за годеницата си Емили, изиграна от Хелън Баксендейл, в Лондон.

Акционерите са определили ориентировъчна цена за двата сценария между 600 паунда (около 760 долара) и 800 паунда (около 1020 долара).

"Благодарение на огромната глобална привлекателност на сериала, кой знае къде може да падне чукчето", казва Аманда Бътлър, ръководител на операциите в аукционна къща Hansons.

"Последният епизод на "Приятели" беше излъчен преди 20 години, през 2004 г., но то все още се гледа и харесва от милиони", казва той.

Според аукционната къща бившият служител на студиото, който е работил в администрацията и спасил сценария, сега е на 60 години, но не е назован, съобщава CNN.

Припомняйки си епизода на сайта на акционерите, бившият служител казва: "Никога не съм виждал никого от актьорския състав на "Приятели", но си спомням, че беше безумно оживено на терен."

За сценариите той добавя: "Намерих ги в кошчето за боклук няколко седмици след края на снимките. Част от работата ми беше да следя всичко да е подредено и да не се оставят боклуци наоколо. Чудех се, какво да правя с тях, затова просто ги сложих в чекмеджето на офиса си. Спомням си, че се питах на кого от актьорския състав може да са принадлежали.”

"Напуснах Fountain Studios през 1999 г. и когато отидох да разчистя бюрото си, просто захвърлих всичко в една голяма картонена кутия", разказва служителят.

"Едва след като проверих кутията няколко месеца по-късно, ги намерих. Озоваха се в чекмеджето на нощното шкафче и оттогава са там. Съвсем спокойно можех да ги изхвърля. Наскоро разчиствах дома си преди преместване и отново се натъкнах на тях", допълва той.

Въпреки това служителят признава, че не е бил голям фен на сериала, като добавя:

"Американският хумор е различен от нашия. Тези сценарии заслужават да бъдат притежание на голям фен на "Приятели".

Една от главните звезди на изключително популярното шоу, Матю Пери, който играеше Чандлър Бинг, почина внезапно миналата година. Аутопсията показа, че Пери е починал от "остри ефекти на кетамин", припомня CNN.