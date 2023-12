"Предопределено": Феновете на "Приятели" разкриха тайна подробност от сериала

Ф еновете на сериала "Приятели" са убедени, че са разкрили тайна подробност, която доказва кои двойки е трябвало да бъдат заедно.

Дългогодишният ситком показа близките приятели Чандлър Бинг и Моника Гелър, които се влюбват в четвърти сезон и стават любима двойка на феновете.

Романтичният роман на Рос Гелър и Рейчъл Грийн също беше в центъра на вниманието през десетте сезона на сериала, преди да се разпалят нещата отново в последния епизод.

Но феновете са убедени, че са разкрили тайна подробност, която доказва, че двете двойки винаги са били предопределени да бъдат заедно.

Почитателите се насочиха към социалните медии, за да споделят момент от сезон три, епизод The One with the Football, който според тях загатва за тяхното бъдеще.

В епизодът Рос и Моника преживяват съперничество между брат и сестра, докато се изправят един срещу друг в игра на американски футбол, в противоположни отбори с Рейчъл, Чандлър, Джоуи Трибиани и Фийби Бъфай.

Докато вечерята им за Деня на благодарността се готвеше, групата се преоблече в спортните си екипи за мача, а феновете са убедени, че тоалетите им намекват за нещо повече.

Те споделиха моменти от епизода, показвайки Рос, облечен в син пуловер, украсен с илюстрацията на Nike, а Рейчъл също носи шапка със същото лого.

Междувременно Чандлър носи синя шапка на Giants, докато Моника е със същия марков пуловер, като феновете се убедени, че това сигнализира, че им е писано да бъдат заедно.

Споделяйки снимките в Instagram, един фен написаа: „Вижте шапката на Рейчъл и вижте тениската на Моника. Можете ли да разберете какво се опитвам да кажа?"

Феновете бързо се включиха с коментари, за да подкрепят теорията, признавайки, че те също са убедени, че изборът на облекло подсказва кои герои ще бъдат заедно в края на поредицата.

Един фен написа: "Такава сладка малка подробност", докато друг каза: "Предвестник. Удивително" и трети каза: "Предопределено".

По време на третия сезон Рос и Рейчъл имаха връзка, но се разделиха само няколко епизода по-късно в The One Where Ross And Rachel Take A Break.

Междувременно Моника и Чандлър започнаха романса си по-късно, когато свалката им за една нощ на сватбата на Рос с Емили в Лондон се превърна в нещо повече.

Сладкият момент от „Приятели“ отново изплува в социалните медии, след като актьорът Матю Пери, който играе Чандлър, почина на 54-годишна възраст на 28 октомври.

Неговите колеги отдадоха почит на своя бивш колега в емоционални публикации в социалните медии след опустошителната новина за смъртта му.

Матю беше намерен мъртъв в хидромасажна вана в дома си в Пасифик Палисейдс.

През октомври петте звезди от „Приятели“ пуснаха съвместно официално изявление относно трагичната кончина на актьора.

"Всички сме толкова опустошени от загубата на Матю. Бяхме нещо повече от актьорски партньори. Ние сме семейство" ,казаха те пред People. "Има толкова много за казване, но точно сега ще отделим малко време, за да скърбим и да преценим тази необозрима загуба."