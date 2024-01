„Титаниевите зъби“ за $850 000 на Кание Уест се оказаха постоянни

И зпълнителят, известен преди като Кание Уест, има нова визия.

Представител на Уест първоначално потвърди, че изпълнителят е получил „титаниеви протези“, инсталирани наскоро от д-р Томас Конъли, зъболекар от Бевърли Хилс, Калифорния. В петък той поясни, че това са „постоянни титаниеви зъби“.

В публикации към историята си в Instagram на 17 януари Кание сподели бърз поглед на новите си метални зъби.

Източник каза, че имплантите са „най-малкото експериментална дентална медицина“ и са проектирани „изцяло от Уест с помощта на медицински и дентални експерти“.

Със сигурност уточняват, че певецът не си е вадил зъбите.

Имплантите са изработени от титан и други благородни метали, "включително паладий и платина на различни места според свойствата, изисквани от различни елементи", каза източникът.

Говори се, че общата цена на имплантите е около $850 000.

Кание е извършвал и преди това сложна стоматологична корекция. През 2010 г. той се появи в "Шоуто на Елън Дедженеръс" и каза на водещия, че е сменил целия си долен ред зъби с диамантени и златни импланти.

