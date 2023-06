Лудориите на Кание Уест: 4 истории, които ще ви оставят без думи

Н а 8 юни американският рапър, моден дизайнер и бизнесмен Кание Уест отпразнува своя 46-и рожден ден.

Трудно е да останете безразлични към Уест: като правило хората са разделени на два лагера - някои наистина го обожават и го идолизират, други са възмутени от екстравагантността на звездата.

Втората категория хора е съвсем разбираема: въпреки че Кание стана известен като талантлив (и според някои дори гениален) музикант, най-често името му мига в пресата в контекста на друг луд трик.

Източник: Getty Images

Вижте най-ярките лудории на Уест, които не останаха незабелязани.

Сравнявайки себе си с Исус

Кание никога не е бил скромен, но през 2006 г. дори най-преданите фенове бяха изненадани от самочувствието на художника. В средата на 2000-те години рапърът се появи на корицата на списание Rolling Stone с корона от тръни на главата. В интервю за изданието Уест каза, че може да се сравни с Исус Христос, защото също трябваше да се „бори за признание“ и „страда за успеха си“, но в същото време не успя да спечели любовта на хората.

През 2013 г. Уест издаде албума "Yeezus", свирейки върху името на Исус. В няколко парчета рапърът припомни своята божествена същност и също така заяви, че медиите са го разпнали, "както са разпнали Христос".

Спиране на шоуто поради факта, че човек в инвалидна количка отказа да стане

През 2014 г. по време на концерт в Сидни Кание призова всички фенове да „станат от местата си“. Един мъж обаче не направи това, поради което рапърът веднага започна да негодува. Той отложи концерта, заявявайки, че няма да продължи, докато всички не станат. Но фактът, че зрителят, който не изпълни молбата му, не можеше да го направи физически, беше неизвестен на изпълнителя, защото той беше прикован към инвалидна количка.

Източник: Gulliver/Getty Images

Амбиция за президент

На 4 юли 2020 г. Уест обяви в социалните си мрежи, че възнамерява да се кандидатира за президент на САЩ.

"Дойде време да изпълним обещанието, дадено на Америка и да се доверим на Бог, като обединим нашата визия и изградим нашето общо бъдеще", каза той.

Мнозина приеха със смях изявлението на Кание и той реши да докаже сериозността на намеренията си в интервю за списание "Forbes". Въпреки това, според журналист, който е разговарял с Уест, техният разговор е бил по-скоро като „пародия или особено сюрреалистичен епизод на Keeping Up with the Kardashians“.

По един или друг начин Уест не успя да стане президент. В края на президентската кампания той спечели само 60 000 гласа и нула делегати.

Антисемитски изказвания

През есента на 2022 г. Кание обиди еврейския народ и каза, че вижда доброто в Хитлер. Често Уест се измъкваше със скандални изявления, но този път репутацията му беше сериозно разклатена. Звездата беше критикуван от десетки звезди, включително бившата му съпруга Ким Кардашиян . Освен това модни марки прекратиха сътрудничеството си с рапъра.