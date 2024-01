Норт Уест показва диамантени брекети, а Кание дебютира с протези за 850 000$

К акъвто бащата - такава дъщерята.

Норт Уест показа новите си диамантени брекети в TikTok, а баща ѝ, Кание Уест, разкри своите титаниеви протези на стойност 850 000 долара.

На снимката, споделена в общия акаунт на нея и майка й Ким Кардашиян, Норт разтвори устните си с пръсти, за да разкрие искрящите камъни на долните ѝ зъби и на два от горните ѝ.

Норт имаше четири зъба, покрити изцяло с диаманти, и няколко други, просто очертани с камъни.

„Случайно“, написа тя в синьо над снимката, докато слайдшоуто от снимки в платформата на социалните медии беше озаглавено „Нещата, които дъщеря ми прави на телефона ми ха-ха.“

Други изображения включват Норт и нейните приятели на баскетболен мач, на разходка с АТВ и на плажа.

Не е ясно дали Норт е била вдъхновена от новите протези на баща си или се е случило, както казва тя, „случайно“.

46-годишният Кание Уест дебютира с новата си визия в сряда и сравни натрапчивите аксесоари със злодея от "Джеймс Бонд", който имаше метална уста.

