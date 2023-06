Чорапогащници и бели роби: Кание Уест и дъщерите му се появиха в странни облекла на неделната служба (+СНИМКИ)

П о време на неделната служба на Кание Уест конгрегацията беше облечено в странни бели роби. Водени от дъщеря му Чикаго, на пет години, и Псалм, на четири, членовете на църковния хор се отправиха към церемонията в развяващи се роби с ужасяващи маски на лицата.

Kanye West's kids lead Sunday Service congregation in wearing creepy Handmaid's Tale-style white robes with covered faces https://t.co/4pee48rbdk pic.twitter.com/1ZDNE1E3c6

45-годишният рапър основа американската госпел група Sunday Service през 2019 г. и оттогава церемониите се провеждат всяка седмица, като на тях често присъстват децата му, а сега и новата му "съпруга" Бианка Цензори.

Наред с белите одежди, рапърът провокира, облечен в черна тениска с огромни подплънки на раменете и клин, докато Бианка беше покрила цялото си тяло, включително главата, с чорапогащник и футуристична рокля. Към Кание се присъединиха две от четирите му деца.

Kanye West and wife Bianca on their way to church service. pic.twitter.com/kczO4PJRfl