Тимъти Шаламе изненадващо се появи на конкурс за свои двойници (ВИДЕО)

К ой е истинският Тимъти Шаламе?

Дори най-убедителните двойници на холивудската звезда, събрали се в Ню Йорк за състезание за двойници, се стъписаха, когато самият той се появи на събирането им в неделя.

Timothée Chalamet making a surprise appearance at his look-alike contest in NYC. pic.twitter.com/z5hdXTVfpN

Около 20 млади мъже се бяха събрали заедно с огромна тълпа от зрители в нюйоркския парк „Вашингтон скуеър“, съобщи Variety.

След това звездата от „Призови ме с твоето име“, скрит зад маска и с бейзболна шапка, се промъкна и позира за снимки с участниците.

Снимки в социалните мрежи запечатаха момента, в който Шаламе се разкри за радост на феновете.

Timothée Chalamet makes an appearance at the Timothée Chalamet lookalike competition in NYC. pic.twitter.com/R6ZJvMM1bF

„Откъде да знаем, че това е наистина той? Може да е просто много добър двойник“, пише един потребител в коментар.

Един имитатор беше отведен от полицията, която се бе отзовала на събитието заради многобройната тълпа, която беше принудена да се разпръсне.

“Hey man, what’s up?” said @RealChalamet as he draped his arm over a contestant at the viral “Timothée Chalamet lookalike competition” held in Washington Square Park on Sunday.



Read GQ's on-the-ground report: https://t.co/KrksWXytym pic.twitter.com/lsAW3F9F8t