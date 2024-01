Тимъти Шаламе и Кайли Дженър споделиха нежна целувка на наградите "Златен глобус" (ВИДЕО)

Т имъти Шаламе и Кайли Дженър си обърнаха специално внимание на наградите "Златен глобус" 2024 !

28-годишният Шаламе и 26-годишната Дженър бяха забелязани да се държат за ръце, когато пристигнаха в The Beverly Hilton в Лос Анджелис малко след началото на церемонията по награждаването в неделя вечер. Главният съредактор на Variety Рамин Сетудех сподели снимка на двойката, седяща един до друг, в публикация в "Х". Друг потребител пък изглежда бе успял да зърне двойката, показвайки как Дженър игриво прокарва ръката си по сакото на Шаламе.

Date night at the #GoldenGlobes with @RealChalamet and @KylieJenner 🖤 pic.twitter.com/9quOFiNSsO