"Дюн: Част втора": Подземни ужаси, токсична синя вода и израстването на Тимъти Шаламе

Н а Земята човешките същества са еволюирали, за да се радват на доста удобно място в хранителната верига. Трябва да се отдалечите от други хора, за да рискувате да бъдете изядени от хищник - като се отклоните от пътя на сафари, да речем, или плувате в тъмни, гъмжащи от акули води. За разлика от това, никой не приема безопасността за даденост в “Дюн”, богатата на подправки пустинна аванпост от сериала на Франк Хърбърт от началото на 60-те години, където обитателите на повърхността живеят в страх от гигантски пясъчни червеи, които пълзят с голяма скорост, за да погълнат всичко, което може да се яде от разстояние, пише Питър Дебрюге в своя коментар на филма за Variety.

Режисьорът Денис Вилньов дразни тези чудовища в своята внушаваща страхопочитание, макар и относително епизодична адаптация на “Дюн“ от 2021 г. Като научна фантастика, филмът пренаписа правилата, водещи с революционна визуализация и също толкова поразителен звуков дизайн, до степента, в която тези елементи взеха предимство пред сюжета, коментира авторът.

Междупланетна битка за най-редкия ресурс на галактиката: колкото и умопомрачително да ни се струваше, ние почти не зърнахме подземните ужаси. Два пъти те се разкриха достатъчно дълго, за да могат хората да изчезнат в усти с размерите на дупки.

Пясъчните червеи се завръщат в „Дюн: Част втора“, само една от многото драматични печалби, които Вилньов стратегически задържа до другата страна на двугодишно прекъсване. Това е втората половина на сагата, за която Вилньов намекна, че иска да заснеме и трета част, при условие че „Част втора“ спечели достатъчно ресурси, за да продължи. Подобно на Кристофър Нолан, режисьорът действа в най-големия възможен мащаб, принуждавайки медиума да се приспособи към неговата визия. Също като Нолан, той се възползва от помощта на композитора Ханс Цимер, за да направи всичко да звучи толкова зашеметяващо, колкото изглежда, казва Дебрюге.

„Част втора“ на продукцията се представя изключително като театрално събитие. Вилньов третира всеки кадър като картина. Всеки избор на дизайн изглежда предаден през хилядолетия алтернативна човешка история, от тайнствени йероглифи до набор от креативни маски и воали, предназначени да скрият лицата на тези, които манипулират лостовете на властта, почти всички от тях жени, посочва авторът.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСТОЯТ СПОЙЛЕРИ!

Да пропуснете „Дюн“ и да започнете оттук означава да се лишите от основния контекст. Вилньов и ко-сценаристът Джон Спайтс започват след брутален геноцид – толкова безмилостно изтребление, колкото позволява американският рейтинг PG-13 – в който труповете на безброй мъже лежат подредени на купчини, фураж за огнехвъргачките “Харконен”. Началните думи във филма принадлежат на принцеса Ирулан (нов герой, изигран от Флорънс Пю), дъщеря на императора (Кристофър Уокън), която заговорничи със секта от вещици, наречена “Бене Гесерит", за да прочисти клана на Пол, Домът на Атридесите.

Антагонистите са лесни за идентифициране; по-малко героите от поредицата книги на Хърбърт, която проследява възхода на героя на Тимъти Шаламе – апокрифния спасител или Квисац Хадерах – с голям скептицизъм.

Филмът задава въпросите: Павел ли е месията или просто самоизпълняващо се пророчество? Възможно ли е вековни религиозни вярвания да са имплантирани с изричната цел за манипулиране на масите?

DUNE: PART TWO.

Въпреки че е задоволително да видим как Пол отмъщава във „Част втора“, той е измъчван от видения за предстоящата свещена война и правото да постави под въпрос собствената си съдба, пише Дебрюге.

Подобно както на Анакин Скайуокър, така и на неговия син Люк в поредицата „Междузвездни войни“ (която „Дюн“ на Хърбърт очевидно е вдъхновила, въпреки че Джордж Лукас го победи на големия екран), този могъщ лидер е привлечен от тъмната страна. Моралът на „Дюн“ не е толкова двоичен и мнозина ще пропуснат – или иначе ще изтълкуват погрешно – дълбоко амбивалентния тон на последните минути на филма. Това, което изглежда като триумф, може да се окаже обрат към по-лошото, казва още авторът.

Никой не би ви винил, че се борите да поддържате нещата наред на Аракис, отдалечената, гладна за вода планета, известна още като „Дюн“. На практика всичко тук има две имена, тъй като това е свят на диаметрално противоположни народи със съревноваващи се езици.

Романът на Хърбърт може да бъде обезсърчителна задача за обикновения читател, който не може да различи пясъчен червей от сардаукар – което е една от причините подходът на Вилньов да се почувства като такъв пробив: той сведе митологията до нещо управляемо. Филмът хвърли публиката в свят, където чуждите обичаи, политика и технологии са били установени отдавна, като никога не позволяват на сложността на тези елементи да забавят разказването на истории, пише авторът на Variety.

Това не означава, че филмите на Вилньов „Дюн“ са бързи. Канализирайки на моменти строгостта на Андрей Тарковски, режисьорът на “Дюн” отнема близо пет часа, за да обхване това, което Дейвид Линч направи само за малко повече от два. Ако „Част втора“ изглежда бавна на места, това е защото Вилньов отделя време, за да развие връзката между героите.

Като се има предвид обаче накъде води историята, Вилньов очевидно възнамерява да внуши — и да подкопае — част от расовата динамика на реалния свят. Самият Стилгар е най-ентусиазираният последовател на Пол, подлагайки го на няколко вълнуващи изпитания, които включват яздене на пясъчен червей и пиене на токсичната синя вода на живота.

Тези изпитания са ангажиращи, до голяма степен защото Вилньов инвестира еднакво време в емоционалната еволюция на Пол, отразена в трансформацията между безжизнения млад мъж, видян в началото на „Дюн“ и напористата, дори властна личност, която Шаламе представя в лентата. Вилньов работи в тясно сътрудничество с Грейг Фрейзър, за да организира поразителни контрасти, пресичайки светло и тъмно, широки макро изгледи на изгорен от слънцето Аракис и по-интимни близки планове, дори стигайки дотам, че да провери плода, който Джесика носи. В един пророчески флаш-форуър Пол стои лице в лице със сестра си (изиграна от Аня Тейлър-Джой), въпреки че събитията във филма се развиват изцяло преди нейното раждане.

Публиката, разглезена от телевизионни сериали като „Семейство Сопрано“ и „Игра на тронове“, които жонглират със сложни стратегии с експлозивни конфронтации в продължение на много години, ще намери в многосерийната сага на Вилньов удовлетворение, което малко филми могат да предложат. Това е огромен риск, като се имат предвид разходите за проекта в този мащаб и вотът на доверие в киното, което все още не се е възстановило до нивото отпреди пандемията, пише още авторът.

