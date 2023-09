Любов е! Връзката на Кайли Дженър и Тимъти Шаламе е истинска

Т имъти Шаламе и Кайли Дженър направиха публично достояние своята много лична връзка в Ню Йорк тази седмица, като посетиха събитие от Седмицата на модата и Откритото първенство на САЩ.

И макар мнозина да бяха скептично настроени към връзката между привидно несъвместимите актьор и риалити звездата, източник казва, че след като ги е видял заедно, е решил, че това е нещо истинско.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet attended the men’s singles championship match together, with all of the PDA that elite-level tennis spectatorship so famously demands. https://t.co/fGFsdkSaQh — VANITY FAIR (@VanityFair) September 12, 2023

"Те са много добри в общуването помежду си по един купонджийски начин, който кара това да се усеща като истинско нещо", казва той.

Двойката показа близост по време на неделния финал на мъжкото първенство между Новак Джокович и Данийл Медведев, като се снимаха прегърнати.

Източник: Getty Images

Двойката беше на стадион "Артър Аш" заедно със знаменитости, сред които Джери Зайнфелд, Лавърн Кокс, Чейс Кроуфорд, звездата от "Мечката" Ебон Мос-Бачраш и Зак Вайс от Vogue.

26-годишната реалити звезди и 27-годишният Шаламе бяха забелязани и на интимната вечеря на Хайдер Акерман и Аугустинус Бадер в рамките на Седмицата на модата в Ню Йорк в петък вечер.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet at the US Open.



pic.twitter.com/GUPOhQSxol — Pop Base (@PopBase) September 10, 2023

Миналата седмица те бяха заснети да се целуват на концерт на Бионсе на стадион SoFi в Ингълууд, Калифорния, във ВИП ложа заедно със звезди като Том Холанд, Зендая, Джъстин и Хейли Бийбър и сестрите на Кайли - Кендъл Дженър и Ким Кардашиян.

Представителите на нито един от двамата не са коментирали връзката им. Твърди се, че двамата са се запознали по време на модно ревю на Жан Пол Готие в Париж през януари.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet have officially gone public with their relationship after being seen kissing at Beyoncé’s concert in Los Angeles pic.twitter.com/rXEBB3Mddu — Daily Loud (@DailyLoud) September 5, 2023

Изглежда Шаламе харесва жени, които са израснали в известни семейства. Той се е срещал с дъщерята на Джони Деп и Ванеса Паради - Лили-Роуз Деп, както и с дъщерята на Мадона с Карлос Леон - Лурдес Леон.

Дженър има две деца от рапъра Травис Скот.