Тимъти Шаламе ли е новият Ал Пачино?

А л Пачино смята, че Тимъти Шаламе би бил идеалният избор за ролята на по-млада версия на героя му в евентуално продължение на "Жега".

Актьорът-ветеран изигра обсесивното ченге лейтенант Винсънт Хана, който преследва главния престъпник Нийл Макколи (Робърт Де Ниро) и неговата банда в трилъра на сценариста и режисьора Майкъл Ман. Сега режисьорът е написал сценарий за продължение, чието действие се развива преди и след събитията от трилъра от 1995 г.

82-годишната звезда смята, че актьорът от "Призови ме с твоето име" би бил идеален за главната роля. Запитан кого би искал да види в ролята на по-младия Винсънт, той отговори: "Тимоте Шаламе. Искам да кажа, че той е прекрасен актьор. Страхотно изглежда".

Пачино и Де Ниро, заедно с продуцента Арт Линсън, присъстваха на ретроспективна прожекция на "Жега" в театър "Юниън Палас" в Ню Йорк на 17 юни, но бяха без режисьора, защото той е дал положителен резултат за COVID-19.

