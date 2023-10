"Тихият убиец“: Как сексът влияе на здравето

Р едовният секс може да допринесе за подобряване на здравето и по-дълъг живот при хора с високо кръвно налягане. Това сочат данни от ново изследване. В проучване, проведено сред 4500 души, учени са открили, че хората, които по-рядко правят секс са изложени на по-висок риск от смъртност.

Високото кръвно налягане или хипертонията често се нарича „тих убиец“, тъй като при това заболяване липсват симптоми. Но само защото няма външни признаци, това не означава, че заболяването не причинява вреда на организма. Хипертонията е свързана с и увреждане на мозъка и бъбреците, посочват експерти.

Коя е "златната среда" за кръвното налягане

Учени са предложили редица начини за намаляване на рисковете от високо кръвно налягане. Те съветват да се практикуват дихателни упражнения, но и да се спазва специална диета.

Екип от изследователи в Китай е проучил, каква е ролята, която сексуалната активност може да играе в клиничните резултати при пациенти с хипертония.

„Хипертонията е проблем за общественото здраве в световен мащаб. Все още обаче не е ясна връзката между сексуалната активност и смъртността при пациенти с хипертония“, обяснява Джиа Лианг, която е един от авторите на изследването.

Данни за сексуалната активност на над 4500 пациенти, които са диагностицирани с хипертония, са разгледани в Националното проучване за изследване на здравето и храненето. Малко над половината от участниците са били мъже на средна възраст, около 40 години.

