Коя е "златната среда" за кръвното налягане

Какво означава кръвното ви налягане да е в норма?

Ето какви са критериите на лекарите за „нормално“, ниско и високо кръвно налягане и как да го измерите правилно у дома.

Кръвното налягане е един от жизненоважните показатели, които лекарите измерват, за да преценят здравословно състояние на своите пациенти.

Когато сърцето изпомпва кръвта през артериите тя оказва натиск върху стените им. Ако кръвното ви налягане постоянно е над нормата това може да означава, че страдате от виско кръвно налягане – хипертония. То повишава риска от заболявания на сърцето, инфаркт и инсулт, според Центъра за контрол и превенция на заболяванията.

Но какво се разбира под „нормално“ кръвно налягане и как да го измерваме?

Нормално кръвно налягане

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията, кръвното налягане се измерва в милиметри живак и се записва като съотношение между две числа. Първото число, наречено систолично кръвно налягане, измерва налягането в артериите, докато бие сърцето. Второто число или диастолично кръвно налягане, измерва налягането в артериите, когато сърцето почива между ударите.

За нормално кръвно налягане се възприема под 120/80 милиметра живак, което означава, че систоличното налягане трябва под 120 мм живак, а диастоличното – 80 мм живак, според Американската сърдечна асоциация (АСА). Високото кръвно или хипертонията се наблюдава при 130/80 мм живак или над това.

Това са обобщени категории кръвно налягане, съгласно насоките на АСА:

Нормално: По-малко от 120 на 80 милиметра живак;

Повишено: Между 120-129 на 80 милиметра живак;

Етап 1 хипертония: Между 130 и 139 на 80 и 89 милиметра живак;

Хипертония в стадий 2: Най-малко 140 на 90 милиметра живак;

Ниското кръвно налягане, известно като хипотония, се наблюдава при стойности по-ниски от 90/60 милиметра живак. Въпреки че кръвното налягане на някои хора остава сравнително ниско през цялото време, други изпитват внезапни спадове, които могат да бъдат опасни, казват от Националния институт по неврологични заболявания и инсулт.

Какви са причините за повишаване на кръвното?

"Редица фактори, свързани с начина и средата на живот, са силно определящи за кръвното налягане на хората", казва д-р Мери Ан Бауман, специалист по вътрешни болести, а някои от тях, като възрастта, не могат да бъдат контролирани.

„Хората се раждат с много еластични кръвоносни съдове, които лесно се разширяват и свиват, когато натискът върху тях е слаб. С възрастта обаче по тях се натрупва плака в резултат, на което гъвкавостта на стените се губи и започват да се втвърдяват“, допълва тя .

„И когато сърцето се свива и изтласква кръвта навън, кръвоносните съдове не могат да се разширят както преди и започват да страдат от повишено кръвно налягане. С течение на времето сърцето трябва да изпомпва много силно, за да се справи с налягането, а това води до развиване на сърдечна недостатъчност.“



Физическата активност е от изключителна важност за поддържането на нормално кръвно. Така например, при професионалните спортисти и хората, които редовно спортуват, има по-малък риск от развитие на хипертония, отколкото при тези, които не са физически активни. Упражнения, които помагат за понижаване на кръвното са тези за издръжливост, като ходене и бягане.

Doing this exercise can help bring down high blood presurehttps://t.co/dcJGT3HxHu pic.twitter.com/MEi8rKrrOU — Daily Express (@Daily_Express) May 4, 2018



Други фактори, които повишат кръвното са стрес, тютюнопушене, прекомерна употреба на кофеин, храненето с твърде много сол, консумацията на алкохол и някои лекарства.



Високото кръвно, от своя страна, може да стане причина за редица здравословни проблеми като втвърдяване на артериите (или атеросклероза), бъбречни, сърдечни заболявания и инсулт, причинен от блокиране или разкъсване на артерия.

Как да измерите кръвното си налягане?

Американската сърдечна асоциация препоръчва кръвното налягане да се проверява при редовните здравни прегледи, всяка година или поне на всеки две години. Добре е тази практика да започне още когато човек е на 20 години, особено ако кръвното им е под 120/80.



Хората с високо кръвно е добре да правят тези проверки поне три пъти седмично, казава Бауман.



Като за това не е нужно да ходите на лекар. Измерването на кръвното у дома, много често, може да е по-точно, отколкото в лекарския кабинет, заради стреса около самото посещение, което само по себе си причинява повишаване на налягането – това явление е известно като "синдром на бялата престилка".



И ръчните, и дигиталните апарати за кръвно идват с инструкции, които ако се следват внимателно получавате точните резултати.



Обикновено, когато използвате апарат за измерване на кръвно налягане, първо трябва да намерите пулса си, като натиснете с показалец брахиалната артерия, която е на сгъвката на лакътя. След това, ако апаратът е ръчен, поставяте стетоскопа в област на артерията, под надуваемия маншет. При цифров апарат поставяте само маншета.

[img maxh]50436786[/img]



При ръчния апарат държите манометъра в едната си ръка и помпата в другата докато напомпвате, докато отчете около 30 точки над обичайното систолично налягане. Тогава пулсът ви не трябва да се чува в стетоскопа. Първият сърдечен удар, който чуете е систолното налягане. Докато маншетът се изпуска, продължете да слушате сърдечения ритъм - когато вече не можете да го чувате, това е диастолното налягане.



Дигиталните апарати се използват много лесно. При тях напомпването и записването на систолното и диастоличното кръвно налягане стават автоматично.

Съвети срещу високото кръвно

Лечението на високото кръвно налага промени в начина на живот, а при показания от 140/90 или по-високи, може да се наложи и прием на лекарства с рецепта, според АСА.

NUTRITION & HIGH BLOOD PRESURE



DASH diet in management of high blood pressure



Eat more fibre rich foods i.e brown rice,whole wheat pasta,whole wheat bread,baked irish potato,



Eat 4-5 servings of fruits and vegetable /

FOR MORE Info.Follow nutrition_jem on fb & IG. pic.twitter.com/g5uHv0kT2Q — Nutrition Jem (@nutrition_jem) March 29, 2022

„Първото нещо, което казваме на хората да направят, ако кръвното им налягане е в предхипертонично състояние, е да отслабнат, да започнат да спортуват и да намалят солта в диетата си“, каза Бауман. „Ако достигнат по-високи нива, ги лекуваме с лекарства.“