Средиземноморската диета може да удължи живота ви

С поред нов анализ на популярни диети хората, изложени на риск от сърдечни заболявания, могат да удължат живота си, ако спазват средиземноморски или нискомаслени диети, пише ЮПИ.

В сферата на храненето и болестите мазнините в храната често са противоречива тема. Като цяло според експертите през последните години се наблюдава отказ от предписване на строго количество мазнини в храната, а по-голямо внимание се обръща на източника на тези мазнини: дали са от здравословни храни като зехтин и ядки, или от бургери и пържени картофи.

Все пак новият анализ открива някои предимства на нискомасленото хранене. В 40 публикувани клинични изпитвания, в които са тествани диети с ниско съдържание на мазнини, е установено, че те помагат за предотвратяване на инфаркти и преждевременна смърт сред хората с повишен риск. Към тях спадат тези, които вече са претърпели инфаркт или инсулт, както и такива със заболявания като високо кръвно налягане, диабет и затлъстяване.

Диетите с ниско съдържание на мазнини са били поне по-добри от това да не се променят изобщо хранителните навици. Ползите са били още по-големи за хората, участвали в проучвания на известната средиземноморска диета - богата на риба, зеленчуци и зехтин и ядки. Диетата помогнала на хората да живеят по-дълго и не само намалила риска от инфаркт, но и от инсулт.

Експертите заявиха, че резултатите, публикувани наскоро онлайн в „Бритиш медикъл джърнъл“, потвърждават това, което се превърна в обща мантра в областта на диетите през последните години: Яжте повече риба и растителни храни и ограничете червеното месо и преработените храни.

„Потвърждава се това, което наблюдаваме през последните няколко десетилетия - че моделът на хранене, който се фокусира върху повече растителни храни и по-малко животински мазнини като например средиземноморската диета, изглежда помага в превенцията на сърдечносъдовите заболявания“, казва Кони Дикман, консултант по хранене от Сейнт Луис и бивш президент на Академията по хранене и диететика.

Дикман, която не е участвала в проучването, казва, че други данни сочат, че е особено важен източникът на мазнините в храната. Мазнините от растителни източници, като растителните масла и ядките, обикновено са от ненаситените видове, което подпомага здравето на сърцето. Освен това има и мазни риби, като сьомга и червен тон, които съдържат омега-3 мастни киселини. Проучванията са установили, че тези ненаситени мазнини могат да намалят риска от ранна смърт при хора с известни сърдечни заболявания.

В противоположния край на спектъра са изкуствените трансмазнини, които се съдържат в много преработени и приготвени в търговската мрежа храни. Те се появяват в списъците със съставки като „частично хидрогенирани“ масла. Трансмазнините могат да повишат LDL („лошия“) холестерол и да понижат HDL („добрия“) холестерол и са свързани с повишен риск от сърдечни заболявания. Ясно е, че тези мазнини трябва да се ограничават, казва Тереза Джентиле, регистриран диетолог в Ню Йорк. Но освен това е важно да се помисли за цялостното качество на храненето, казва Джентиле, която е и говорител на Академията по хранене и диететика.

Тя отбеляза, че участниците в проучването, които са се хранили с ниско съдържание на мазнини, вероятно не са консумирали много червено месо, масло или други животински продукти - което би могло да бъде от полза, в зависимост от това какво замества тези храни. Не е добре обаче заместителят да се състои само от тестени храни или паста, казва Джентиле.

Констатациите се основават на анализ на 40 клинични проучвания, включващи общо над 35 000 участници. Учените са тествали ефекта на седем различни диетични програми, понякога включващи други промени в начина на живот като физически упражнения и отказване от тютюнопушене.

Като цяло само средиземноморската диета и диетите с ниско съдържание на мазнини се оказват ефективни за намаляване на риска от сърдечни усложнения или смърт.

Сред участниците в средиземноморската диета има 17 смъртни случая по-малко на всеки 1000 души за период от пет години в сравнение с участниците, които са се придържали към обичайния си хранителен режим. Също така те са претърпели 17 инфаркта и 7 инсулта по-малко на 1000 души.

Ползите са по-малки при проучванията на хранене с ниско съдържание на мазнини, при които участниците са ограничили приема на мазнини до 20-30 % от дневните калории. В продължение на пет години хората на тези нискомаслени диети са претърпели с девет по-малко смъртни случая и седем по-малко инфаркта на 1000 души в сравнение с участниците, които не са променили диетата си.

Джентиле обаче отбелязва, че не бива да се прекалява с диетите. „Средиземноморската диета също трябва да е свързана с умереност“, съветва тя. Ядките например са богати на хранителни вещества, но и на калории. Една порция ядки на ден означава малка шепа, отбеляза Джентиле, а не изяждане на половин кутия.