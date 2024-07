Тя се осмели! Камила носи емблематична чанта, кръстена на принцеса Даяна

Б ританската кралица Камила през последните два дни привлича вниманието с публичните си изяви. Първо на Уимбълдън, в компанията на сестра си Анабел Елиът, тя гледа мача между Тейлър Фриц и Лоренцо Музети.

Ден по-късно тя отиде в Уелс с крал Чарлз III. и посетиха сградата на парламента там, а след това посетиха местното основно училище на английския град Уилтшър

Queen Camilla carries Lady Dior bag made famous by Princess Diana https://t.co/vUVAOtoRtj pic.twitter.com/ErCPcz5SWF

Почитателите на модата и кралските клюки веднага забелязаха чантата, която носеше по време на всички тези официални изяви.

Именно кралица Камила допълни тоалетите си с емблематичната чанта Lady Dior на френската модна къща Dior.

Нямаше да е нищо необичайно, ако споменатият модел не беше любимата чанта на принцеса Даяна, а чантата в крайна сметка получи името си заради нея.

Когато Даяна посети Париж през септември 1995 г. по повод откриването на ретроспективната изложба на Пол Сезан, тогавашната френска първа дама Бернадет Ширак ѝ подари чанта на Dior, наречена Chouchou, която по това време все още не беше официално пусната на пазара.

The famous Lady Dior bag, named after Princess Diana, has a royal fan: Queen Camilla.https://t.co/CEVte4XZn3