Кралица Камила вече има своя кукла Барби

Б ританската кралица Камила е увековечена като кукла Барби и се пошегува, че това я е направило да изглежда с 50 години по-млада, предаде ДПА.

Камила получи играчката, облечена в неин костюм, в знак на признание за работата ѝ в подкрепа на Фондация „Жените на света“ (Women Of The World) като неин председател.

По време на събитието на организацията в Бъкингамския дворец, тя държеше в ръцете си миниатюрната версия на себе си и каза: „Направихте ме да изглеждам 50 години по-млада - всички трябва да имаме Барби.“

Хелън Мирън, баронеса Дорин Лорънс, изпълнителката от групата „Спайс гърлс“ Мел Би и лекоатлетката Кели Холмс бяха някои от гостите, поканени на събитието, заедно с ученички и други личности, допринесли за популяризирането на жените и момичетата.

Барби е облечена в умалена версия на тоалета на Камила, носен от нея многократно преди това - синя рокля на Фиона Клеър, черна пелерина на Аманда Уейкли и черни ботуши на Елиът Зед.

