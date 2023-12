„Тя промени играта по толкова много начини“: Бионсе празнува 10 години от своя рекорден албум

Б ионсе отпразнува 10 години от издаването на едноименния ѝ албум, като публикува в Instagram компилация от съдържание от петия си албум в сряда.

Звездата, носителка на "Грами", шокира света през 2013 г., когато издаде албума си Beyoncé без никакво предупреждение и придружи всяка песен със собствен кратък филм.

Феновете бяха пощурели, след като петият албум на звездата се появи като пълна изненада и генерира 1,2 милиона туита за 12 часа след издаването му.

Записът скоро стана най-бързо продаваният албум в историята на iTunes и се изкачи до върха на музикалните класации на Billboard само за три дни след продажбата.

Отбелязвайки 10-годишнината, Бионсе сподели кадри от създаването на записа, клипове от музикалните видеоклипове и реакциите на феновете.

Включващ хитовите парчета "Drunk In Love" и "Pretty Hurts", албумът беше ключов момент в нейната кариера и беше издаден малко по-малко от година след като тя роди първото си дете, Блу Айви през януари 2012 г.

Beyoncé celebrates 10-year anniversary of her record breaking self-titled album and fans go wild: 'She changed the game in so many ways' https://t.co/kn8zv3TcfW