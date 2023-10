Турнето на Бионсе на голям екран: Излиза документален филм за „Renaissance“

Д окументален филм за световното турне „Renaissance“ на американската певица Бионсе ще бъде излъчен премиерно в кината в Северна Америка на 1 декември, съобщи Асошиейтед прес.

The trailer for ‘RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ’ has been released.



In theaters December 1. pic.twitter.com/QT8VVgizjO