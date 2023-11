Майката на Бионсе се разгневи на „расистките“ коментари за кожата ѝ

М айката на Бионсе разкритикува "тъжните малки хейтъри", които предположиха, че звездата е изсветлила кожата си за премиерата на нейния филм "Ренесанс".

Певицата заложи на платинено руса коса и носеше сребриста рокля на събитието на червения килим в събота.

Някои критикуваха Бионсе в социалните медии, че е променила външния си вид и казаха, че "изглежда толкова бяла".

В дълъг пост в Instagram Тина Ноулс защити дъщеря си и каза, че коментарите са расистки.

Тя също каза, че хората, които обвиняват Бионсе, че е изсветлила кожата ѝ, са "глупави", "невежи" и "мразещи".

„Тя прави филм, наречен „Ренесанс“, където темата е сребро, има сребърна коса, има сребърен килим и предполагаемо сребърно облекло, а вие, глупаци, решавате, че тя се опитва да бъде бяла жена и избелва кожата си?“ тя написа.

Коментарите на Тина бяха публикувани заедно с видеомонтаж на Бионсе - включително снимка от премиерата - на песента ѝ "Brown Skin Girl".

Бионсе пусна песента през 2019 г. като част от саундтрака към филма „Цар Лъв: Подаръкът“.

Тя защитава черната кожа и включва нейната дъщеря Блу Айви, която пее текстове като "Brown skin girl/ Your skin just like pearls/ The best thing in the world".

В документален филм за създаването на филма Бионсе говори за личното значение на думите.

„Когато видя бащи да пеят "Brown Skin Girl" на дъщерите си, да знам, че моята дъщеря може да има същите възможности и да се чувства уверена и да се чувства така, сякаш не трябва да сваля плитките си и може да разресва афро и да блести в нейната кафява кожа... затова правя музика", каза тя.

Публикацията на Тина в Instagram беше харесана повече от 250 000 пъти, откакто я сподели във вторник вечерта.

69-годишната жена каза още, че ѝ е "писнало" хората да нападат дъщеря ѝ, "вместо се радвате или просто да я игнорирате, ако не я харесвате".

Тя призна, че Бионсе би ѝ се раздразнила за поста, но каза, че ѝ е „писнало“ от критиките.

„Това момиче си гледа работата. Тя помага на хората винаги, когато може. Тя издига и насърчава чернокожите жени и аутсайдери по всяко време“, пише тя.

Филмът "Ренесанс", който показва световното турне на нейния албум, спечелил "Грами" – беше представен премиерно в Лос Анджелис в събота и излиза по кината по целия свят в петък.