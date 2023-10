„Най-накрая е тук“: Бионсе показа новия си парфюм

Б ионсе публикува рядко видео съобщение в Instagram в сряда, докато разопакова новия си парфюм Cé Noir.

„Много съм развълнувана. Това е моето отваряне на Cé Noir и най-накрая е тук след години работа“, започна певицата на „Crazy In Love“ в черно-белия клип.

Когато носителката на „Грами“ извади бутилката от опаковката, тя каза: „Точно тук можете да вникнете вътре в душата на парфюма.“ След това Бионсе нанесе „първия си спрей“ от аромата върху врата си.

„Всъщност слагах от парфюма по време на шоуто си няколко пъти, разкри тя, имайки предвид нейното изключително касово турне „Renaissance“. „И това е Cé Noir. Това е достатъчно“, завърши тя с типичния си смях.

Феновете в САЩ и Канада, които нямат търпение да се сдобият с бутилката от 50 ml, могат да я поръчат предварително онлайн за $160 и доставката ще започне следващия месец.

Според уебсайта, ароматът има нотки на клементин, златен мед, абсолютна роза, жасмин самбак, намибийска смирна и златен кехлибар. Феновете ще получат и специален подарък с покупката си до изчерпване на количествата.

Beyoncé shares rare video talking to fans as she unboxes her new perfume: ‘It’s finally here’ https://t.co/Z9tEgjLtX5 pic.twitter.com/IM3mXaT8IH