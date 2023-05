Изоставено дете или измамница: Родители смятат осиновената си дъщеря за възрастен социопат

К огато през април 2010 г. съпрузите Майкъл и Кристин Барнет от Индиана, САЩ осиновяват 6-годишната Наталия Грейс, момиче от Украйна, това е сбъдната мечта за тях. Но почти веднага Барнет твърдят, че са се оказали в кошмар, пише NY Post.

"[Наталия] заплашваше да заколи синовете ми, да измъкне телата им навън и да ги зарови под терасата", твърди Майкъл Барнет в новия документален филм на Investigation Discovery "Любопитният случай с Наталия Грейс", който излиза в понеделник.

"Тя се опита да отрови и убие съпругата ми!" - казва той. "Тя е социопат."

В поредицата от шест части Майкъл разказва подробно за терора, който той, Кристин и биологичните им синове Джейкъб, Уесли и Итън твърдят, че са преживели в ръцете на Наталия, която е родена с рядка форма на джудже, наречена конгенитална спондилоепифизарна дисплазия.

"Това, което те са се надявали да се превърне в много щастлив домашен живот, се превръща в истинска история на ужасите", казва пред The Post правният анализатор Бет Карас.

We adopted a little girl —but now we think she’s a ‘sociopath’ adult https://t.co/xVeSsUPMXL pic.twitter.com/FkjpY5tHGA — New York Post (@nypost) May 26, 2023

Но дали Наталия е извършител или жертва?

На 26 април 2010 г., след като прибрали Наталия от агенцията Adoption by Shepherd Care в Холивуд, Флорида, семейство Барнет уж направило шокиращо откритие, докато къпели осиновената си дъщеря.

"Наталия имаше окосмяване", казва Майкъл. Майкъл и други участници в досието твърдят, че Наталия е показвала физически признаци на зрялост, въпреки че е твърдяла, че е на шест години.

Тревожната находка ги накарала да започнат да смятат, че тя е възрастен, който се маскира като дете - въпреки че документите показват, че датата ѝ на раждане е 4 септември 2003 г. По-късно двойката твърди, че е открила, че тя е имала менструация.

"Ние не знаем коя е тя. Не знаем откъде е в действителност", казва Майкъл. "Кой, по дяволите, е този човек? Доколкото знам, тя е живяла в Украйна в продължение на 20 години."

Той също така твърди, че Наталия е започнала да крои планове да убие семейството му през първите четири месеца от осиновяването.

"Тя беше взела ножове от кухнята и ги криеше под леглото си - казва Майкъл в документа. "[Тя казваше]: "Ще те убия в съня ти".

Майкъл твърди, че Наталия злонамерено е примамвала момчетата на Барнет на пътища с интензивно движение, размазвала е фекалии по лицата им, подправяла е кафето на Кристин с отровни почистващи препарати и се е опитала да я блъсне във високоволтова електрическа ограда.

"Тя крещеше на висок глас: "Ти, е - - кралска кучка, ще те убия. Ще умреш", разказва той за инцидента с оградата.

Майкъл твърди, че Наталия е подлагала него и семейството му на насилие и често ги е заплашвала, че ще ги убие в съня им. През 2012 г. двойката вкарва Наталия в психиатричната болница Larue Carter House в Индианаполис.

"Тя не е дете. Това е възрастен човек", казва анонимен служител на болницата в документа.

Here’s what Natalia Grace (in pink) looked like only 5 months before the Barnetts adopted her. They claim this 6 year old with the missing baby tooth is actually a 20 year old con artist. I think it’s clear who the scammers are—Michael and Kristine Barnett pic.twitter.com/jsJkxnxdgt — lisa Fan (@lisaloeb_) May 13, 2023

"Спомням си, че видях колко голям бюст имаше тя", казва друг. "Тя говореше за секс ... Наталия правеше предложения на мъжете".

Наталия, която не участва в документалния филм и не може да бъде открита от The Post, публично отрича всички обвинения. През 2019 г. тя отиде в предаването "Д-р Фил" и заяви, че твърденията "изобщо не са верни".

"Аз съм на 16 години", каза тя със сълзи на очи. По време на интервюто с д-р Фил през 2019 г. Наталия категорично отрича, че е възрастна, която се представя за дете.

Други, които са се сблъсквали с Наталия, преди да заживее с Барнет, казват, че тя не е била нищо повече от дете с увреждания, което е било прехвърляно от дом на дом след пристигането си в САЩ през 2008 г.

"В сърцето ми Наталия е дъщерята, която никога не съм имала", казва Джудит Ървинг, малък човек, който е обмислял да осинови Наталия.

Ървинг казва, че предполагаемите актове на насилие от страна на Наталия срещу Барнет вероятно са били празни заплахи.

"Смятам, че да се страхуваш от дете, когато си пълнолетен, възрастен човек, е малко нелепо", казва тя. "[Барнет] искаха да твърдят, че тя е по-възрастна, отколкото е. Това е просто лудост. Кой мисли за това?"

В документа Майкъл твърди, че с Кристин са били щастливо женени в продължение на 15 години, преди да осиновят Наталия. Двойката обаче е имала история, свързана с домашно насилие, датираща от 2003 г. След един месец в психиатричната клиника Наталия е освободена. Скоро след това Майкъл и Кристин законно променят възрастта ѝ на 22 години и ѝ наемат едноетажен апартамент в комплекс в Уестфийлд, Индиана.

In 2012 this little girl’s adoptive parents Michael and Kristine Barnett obtained an emergency ex parte court order to change her birth year from 2003 to 1989. This turned her from age 8 to age 22. Then they abandoned her. #JusticeForNataliaGrace pic.twitter.com/lkMSwRrqLZ — lisa Fan (@lisaloeb_) July 22, 2022

Там, според тази поредица, жителите обвиняват Наталия, че преследва, тероризира и упражнява сексуален тормоз върху възрастни и деца в квартала.

"Тя е наистина зла и коварна", казва бившата съседка Сю Маккалъм в поредицата. "Хората си мислят, че тя е малка и деформирана. Тя не би могла да направи всички тези неща, които всички казват". Но те грешат и тя го е направила."

Наемодателят отказва да поднови договора за наем на Наталия през следващата година.

Барнет наемат на Наталия апартамент, който не е пригоден за нейните специални нужди, в двуетажна къща в Лафайет, Индиана. След това семейството, което се подготвяло да се премести в Канада, настанява Наталия в двуетажна жилищна сграда - но без приспособления за специалните ѝ нужди - в Лафайет, Индиана.

"Те я захвърлиха", казва Карас пред The Post. "Идеята, че ще я настанят в апартамент, в който няма модификации или ерготерапевт, е сърцераздирателна."

Майкъл твърди в документалния филм за тяхната история, че идеята на Кристин е била да остави Наталия сама да се грижи за себе си. Той също така твърди, че Кристин е била жестока към Наталия.

Същата година, след като се бори да оцелее сама, Наталия се премества при Антуан и Синтия Манс, с които се запознава случайно и познава само от три дни.

В документа Карас обяснява, че няколко правоприлагащи органи активно са разследвали случая на Наталия между 2014 и 2019 г., за да установят дали тя е била неправомерно изоставена от Барнет.

През септември 2019 г. на Майкъл и Кристин са повдигнати две обвинения в небрежно отношение.

През 2019 г. Майкъл и Кристин Барнет са обвинени в небрежност за това, че уж са изоставили Наталия в апартамент в Лафайет, Индиана. Карас разказва пред The Post: "Едната група от обвиненията за небрежност се основаваше на това, че Наталия е изоставено дете. Другите обвинения се основават на това, че Наталия е била изоставена като възрастен със специални нужди".

Обвинението се опитва да докаже, че Наталия всъщност е била непълнолетна.

През декември 2019 г. те откриват биологичната ѝ майка, Анна Гава, която потвърждава, че Наталия е родена през 2003 г.

На кадри от показания в досъдебното производство на 14 октомври 2022 г. Наталия дава показания за възрастта си, като казва: "По закон съм на 33 години. Биологично съм на 19 години."

Въпреки това по време на процеса срещу Майкъл, започнал на 24 октомври 2022 г. в Лафайет, съдията постановява, че нито биологичната, нито законната възраст на Наталия ще бъдат споменавани по време на производството.

В крайна сметка на 27 октомври 2022 г. Майкъл е признат за невинен и по двете обвинения за небрежност. Обвиненията за пренебрегване срещу Кристин са отхвърлени на 23 март 2023 г.

Съобщава се, че Наталия е останала заместващ член на семейство Менс, който я е придружавал в съда по време на съдебните процеси.

"Не знам дали има една единствена жертва [в този случай]", каза Карас.

"Дали Наталия е убедителна измамница, или пренебрегнато дете?" - попита тя. "Не знам дали знаем цялата истина."