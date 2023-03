Близнаците, които са по-възрастни от родителите си: Историята на Тимъти и Лидия

Р ейчъл Риджуей, майка на шест деца, не може да скрие вълнението си от това, че е само с три години по-голяма (макар и технически) от новородените си бебета.

Тя забременява точно три десетилетия след замразяването на ембрионите на сина и дъщеря си – Тимъти и Лидия – през април 1992 г.

Record-breaking twins were born from 30 year-old frozen embryos https://t.co/3WVVhJgpvf

Биологичните родители на бебетата, които остават анонимни, даряват ембриони на Националния център по ембриодаряване. Християнската организация с нестопанска цел, която предлага трансфер на замразени ембриони само на хетеросексуални двойки, които са женени от поне три години, ги съхранява в течен азот заедно с хиляди други ембриони. Организацията е основана през 2002 г. като начин да помогне на хората да създадат или да разширят своите семейства.

„Бил съм на 5 години, когато Бог дава живот на тези ембриони“, казва Филип, който е баща на близнаците.

Той отбеляза, че раждането им е по-забележително, защото Рейчъл е била само на 3 години по време на тяхното зачеване. „Умопомрачително е, когато си го помисля“, казва още бащата.

Семейство Риджуей, които имат четири деца на възраст между 2 и 8 години, се обръщат към християнската организация през декември 2019 г.

„Нуждаехме се от помощ за плодовитостта, за да заченем другите си по-големи деца“, казва Рейчъл, която приемала лекарство за повишаване на хормоните. Двойката решава да използва парите, които биха похарчили за лекарството, за да платят за осиновяването на замразените ембриони. Семейството споделя, че са били мотивирани от религиозните си вярвания.

„Тези ембриони често се пренебрегват, защото са дарени от родители, които са имали известна история на определени генетични заболявания“, каза Рейчъл. „За нас нямаше особено значение дали се смятат за перфектни или не.“

30 year old newborns.



These twins were born from embryos frozen 30 years ago.



Thoughts? pic.twitter.com/Qd1EZy0tIL