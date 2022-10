Фантастичната Америка: Историята на един чернокож кореец, преследващ американската мечта

И згнаник от самото си раждане, Милтън Уошингтън е дете на корейска жена и чернокож американски войник, който става крадец на деца и мечтае да стигне до Америка. На осемгодишна възраст той се възползва от шанса си.

Когато един ден пред сиропиталището "Сейнт Винсент" в Южна Корея спира красива кола, Милтън Уошингтън взема решение за част от секундата, което ще промени хода на живота му.

От колата излиза чернокожа американска двойка. Мъжът бил във военна униформа, жената имала афро и носела красива разкроена рокля, а когато Милтън разбрал, че те ще осиновят приятеля му Джоузеф - който бил чернокож и кореец като него - той изтичал до колата на двойката, скочил вътре и заключил всички врати.

Плачейки и крещейки за живота си, той отказал да излезе, освен ако мъжът и жената не го вземат и него у дома със себе си.

Същата нощ, лежейки в леглото в непозната спалня, в непозната къща в американската военна база Донгдучеон, малкият Милтън взел второто си важно решение за деня - и избягал.

"Не исках да ме върнат обратно в сиропиталището - може би нямаше да ме изберат", казва той.

"Просто се опитвах да стигна до Америка."

Преди да попадне в сиропиталището, Милтън е единственото чернокожо дете в малко село близо до границата със Северна Корея. Бащата на Милтън, американски войник, отдавна е изчезнал, но майка му, която работи усилено на оризовите полета, го обича и го защитава яростно от предразсъдъците, с които се сблъскват.

Децата в южнокорейското село на Милтън пеели песен за червени ябълки, банани, влак - и маймуна. "Помня частта от песента, която ми пееха най-силно. Частта за това, че дупето на черната маймуна е червено. Това даде тон", казва той.

На пръв поглед това е била невинна песен за детска площадка - не е била расистка или поне не е била замислена да бъде такава. Но те я превръщат в нещо обидно: начин да го изтъкнат заради цвета на кожата му.

Като син на чернокож, казва той, е изпаднал "извън границите" на това, което означава да си кореец през 60-те и 70-те години на миналия век. И тъй като баща му не е бил кореец, той не е имал право на акт за раждане.

Милтън е знаел, че баща му е от САЩ - в съзнанието му това е страната на летящите коли, където градовете са направени от злато, с планини от сладолед.

"Мечтаех да отида в Америка, защото там беше пълно с чернокожи - тези вълшебни същества", казва Милтън, "и да бъда приет."

Америка на Милтън е фантастична страна, която не би могла да бъде по-различна от неговата реалност. Той и майка му живеели в колиба от кал и камъни, спели на пода и прали дрехите си в реката.

Една сутрин старейшините на селото пристигнали на вратата и казали на майката на Милтън, че повече няма да приемат "срама, който носиш на това село заради това момче". Въпреки че майката на Милтън се аргументирала, тя и Милтън напуснали дома си и се преместили в близкия град, прикрепен към американска военна база.

Там имало коли, електричество и пари, които били нещо ново за Милтън - в селото им се плащало със сол.

Милтън вижда за първи път чернокожи американски войници и се чувства крачка по-близо до намирането на баща си.

"Всички чернокожи войници ми даваха пари - доларови банкноти, а не просто дребни", казва той. "Това напълно промени живота ми."

Майката на Милтън станала секс робиня в един клуб в града и излизала през нощта да работи. Милтън останал сам в апартамента им - със строги инструкции да не излиза, които той редовно пренебрегвал.

Една вечер майката на Милтън не се върнала от работа, както се очаквало - клубът бил претърсен от полицията и тя и всички останали жени, които работели там, били изпратени в затвора за две седмици.

Освободен от правилата на майка си, Милтън и приятелите му се развихрят, крадат напитки от баровете и се впускат в приключения из целия град.

Когато майка му се завръща, тя се уверява, че Милтън никога повече няма да остане сам. Всеки път, когато научавала за полицейска акция, тя оставяла Милтън в сиропиталище за няколко седмици, за да е в безопасност.

Милтън си спомня, че в тези сиропиталища е бил малтретиран на расова основа от другите деца, предимно корейски, тъй като е израснал в село. Но този път той не позволява това да му се случи.

