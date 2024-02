This is Me...Now: A Love Story: Новият филм на Дженифър Лопес е вдъхновен от любовта ѝ към Бен Афлек

П ървият албум на Дженифър Лопес от десетилетие насам е вдъхновен от възобновения ѝ романс и брак с Бен Афлек, а тя използва повода, за да погледне самоиронично на романтичното си минало. Това призна звездата на попмузиката и киното в интервю за Асошиейтед прес.

През цялата си кариера Дженифър Лопес е възхвалявана като епохален, плодовит и трудолюбив артист. Едно прилагателно, което не се свързва често с поп иконата, превърнала се в актриса и филмов продуцент, обаче, е „самоиронична“.

Именно „самоирония“ обаче е думата, която характеризира най-добре новия ѝ албум и едноименния филм към него This is Me...Now: A Love Story (“Това съм аз…сега: Една любовна история”), които излизат на пазара днес, 16 февруари.

Същевременно Live Nation обяви, че Лопес ще тръгне на турне в над 30 града, което ще започне на 26 юни в Орландо, Флорида.

