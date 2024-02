Бритни Спиърс призна, че е целунала съпруга на Дженифър Лопес

П евицата Бритни Спиърс призна, че се е целувала с настоящия съпруг на певицата Дженифър Лопес, актьорът Бен Афлек. Тя говори за това в своя Instagram, но след това изтри публикацията. Звездата е цитирана от Daily Mail.

Спиърс публикува черно-бяла снимка, на която е с Афлек и Даян Уорън. На снимката знаменитостите са прегърнати. Годината, в която е направена снимката, не е известна, но певицата спомена, че кадрите са много стари.

„Забравих да спомена, че в тази вечер целунах Бен. Честно казано, забравих. Това е лудост! Иска ми се да можех да ви разкажа историята, която се случи преди!“, призна поп звездата.

