Дженифър Лопес омагьоса с визия на ревюто на Elie Saab в Париж (СНИМКИ)

Д женифър Лопес изглеждаше страхотно на шоуто на Elie Saab по време на Седмицата на висшата мода в Париж в сряда.

54-годишната Лопес беше зашеметяваща в дълга зелена рокля с украсен колан около талията.

Тя завърши външния си вид, носейки дълга до земята пелерина, покрита с изкуствени цветя, която носеше през раменете си.

Jennifer Lopez arrives the Elie Saab Haute show during #ParisFashionWeek . pic.twitter.com/FVQyVlIRAk

Лопес допълни визията си с бежови кадифени обувки на платформа и зелена панделка в косата си, която беше вдигната назад от едната страна.

Дженифър залага на флоралната визия по време на престоя си в Града на светлината.

В понеделник тя носеше палто, направено от истински цветя, за шоуто на Седмицата на висшата мода на Schiaparelli.

Палтото - проектирано от творческия директор на Schiaparelli, Даниър Роузбъри - беше покрито изцяло със 7000 бели розови листенца.

Jennifer Lopez's attendance at the Elie Saab Haute show was sealed with a bow at #ParisFashionWeek. pic.twitter.com/uqw5reahND