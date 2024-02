„Това съм аз… сега“ : Дженифър Лопес и Бен Афлек очароваха на премиерата на новия ѝ филм (СНИМКИ)

В ечерта бе за Дженифър Лопес и Бен Афлек.

Влюбената двойка излезе заедно на червения килим в Лос Анджелис за премиерата на новия филм на Лопес „Това съм аз...сега: Любовна история“ в Dolby Theatre във вторник вечер.

54-годишната Лопес показа убийствената си фигура на звездното събитие в черна рокля без презрамки, която включваше прозрачна дълга пола, която беше украсена със сребърни детайли на астрологични звездни знаци.

